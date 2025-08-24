En un enérgico y emotivo discurso, el alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, anunció el inicio de su caminata de sacrificio este 25 de agosto, desde Tayabamba hasta la ciudad de Lima.
Esta medida se toma debido al incumplimiento del compromiso de la presidenta Dina Boluarte sobre el asfaltado de las carreteras nacionales Tayabamba – Mamahuaje, Tayabamba – Chagual, Hospital Provincial de Pataz, entre otros proyectos, cuyos expedientes técnicos debían entregarse en el mes de julio.
“Mi caminata terminará solo cuando me entreguen el expediente listo. No importa si tengo que caminar una semana, un mes o más. No me voy a rendir porque no vamos a permitir que nos vuelvan a ver la cara”, expresó el alcalde Mariños.
