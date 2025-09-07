Delincuentes abandonaron y quemaron una moderna camioneta la noche del último sábado en el distrito de Alto Trujillo, en la provincia de Trujillo.

Por versión de algunos vecinos, indicaron que desconocidos llegaron hasta un descampado del Barrio 6B de la mencionada jurisdicción y tras rociar gasolina al vehículo, luego de unos segundos empezó a arder en llamas.

Los malhechores terminaron huyendo con rumbo desconocido en medio de la oscuridad de la zona.

Hasta el lugar llegó el personal de serenazgo de Alto Trujillo, quienes trataron de controlar el fuego. La unidad vehicular quedó reducido a cenizas y convertido en chatarra.

El caso quedó en manos de la Policía y así poder identificar al dueño del vehículo.