Tres muertos y una persona herida dejó el ataque de sicarios registrado la tarde de este sábado 6 de setiembre en exteriores de una tienda del Barrio 5A del distrito de Alto Trujillo.

LOS HECHOS

Todo ocurrió al promediar las 3 de la tarde, cuando este grupo de amigos compartían unas cervezas y escuchaban música a alto volumen. Sin embargo, aparecieron delincuentes a bordo de una camioneta y luego, descendieron dos hampones que apretaron el gatillo en 17 ocasiones.

Producto del ataque, una persona falleció en el acto y tres fueron socorridos en una camioneta del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO) hasta el Hospital Santa Isabel del distrito de El Porvenir.

En este nosocomio llegó cadáver Francisco Vilela Santos, quien presentaba varios impactos de bala en el cuerpo. Era el dueño de la bodega donde estaban consumiendo bebidas alcohólicas.

Mientras tanto, en el mismo establecimiento de salud ingresó Gerónimo Martínez Marquina, quien tenía heridas por proyectiles en el tórax, cuello, brazo y abdomen. Debido a la gravedad de sus heridas lo derivaron al Belén de Trujillo, pero a mitad de camino no resistió y falleció.

Mientras tanto, Pablo David Chávez Alvarado presentaba un traumatismo en dos dedos de su pie derecho.

Asimismo, el cuerpo que se encontró en la escena del ataque fue identificado como Jorge Luis Martínez Marquina, quien quedó tendido en la vereda donde se produjo esta masacre.

El personal del Ministerio Público llegó a la escena del crimen y ordenó el levantamiento del cuerpo para que sea internado en la Morgue de Trujillo.

Cabe mencionar que, el personal de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP) encontró 17 casquillos de bala y lo que refleja la crueldad de este ataque criminal.

CIFRAS

A la fecha se han registrado 197 crímenes en toda la región La Libertad. De los cuales, 72 ocurrieron en la provincia de Trujillo. Luego, le siguen Pataz (40), Virú (38), Pacasmayo (13), Chepén (10), Ascope (8), Gran Chimú (7), Otuzco (5), Santiago de Chuco (3) y Sánchez Carrión (1).