Cada 24 de junio, el Perú conmemora el Día del Campesino, una fecha que reconoce el aporte de miles de agricultores a la seguridad alimentaria nacional. Sin embargo, los pequeños productores continúan enfrentando desafíos relacionados con el acceso a servicios financieros y herramientas digitales que les permitan potenciar sus negocios.

Aunque siete de cada diez peruanos adultos ya utilizan una billetera digital, según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), las brechas persisten en las zonas rurales, donde la conectividad aún no supera el 40 % y el acceso a productos financieros sigue siendo limitado.

Ante esta realidad, BIM, la billetera digital respaldada por Compartamos Banco, compartió una serie de recomendaciones para que los agricultores fortalezcan sus actividades económicas y amplíen sus oportunidades de crecimiento.

Trabajar de manera asociativa

Una de las principales recomendaciones es promover el trabajo conjunto entre productores mediante asociaciones o cooperativas.

Esta modalidad permite adquirir insumos a menores costos, acceder a mejores oportunidades comerciales y ampliar el alcance de los productos hacia nuevos mercados.

Fomentar el ahorro formal

Los especialistas destacan la importancia de utilizar mecanismos formales de ahorro y financiamiento.

Contar con recursos disponibles facilita la inversión en herramientas, insumos y mejoras productivas, además de reducir la dependencia de préstamos informales con tasas elevadas.

Realizar pagos y transferencias digitales

Las billeteras digitales permiten enviar y recibir dinero utilizando únicamente un número de teléfono celular, evitando desplazamientos innecesarios y reduciendo costos de operación.

Herramientas como BIM facilitan además los pagos y transferencias entre usuarios de distintas plataformas digitales.

Registrar ingresos y gastos

Llevar un control de los costos de producción y de las ventas permite tomar mejores decisiones financieras.

Anotar gastos en semillas, fertilizantes, transporte y otros insumos ayuda a planificar futuras campañas agrícolas y conocer la rentabilidad real del negocio.

Aprovechar las plataformas digitales para vender

Las redes sociales y aplicaciones de mensajería se han convertido en canales efectivos para promocionar productos y contactar clientes de manera directa.

Estas herramientas permiten reducir intermediarios y ampliar las posibilidades de comercialización para los pequeños productores.

La inclusión financiera como motor de desarrollo

Los especialistas señalan que el acceso a servicios financieros y herramientas digitales contribuye al crecimiento económico de las comunidades rurales.

Además, favorece una mayor autonomía económica para los agricultores y fortalece la sostenibilidad de sus emprendimientos.