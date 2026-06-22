Cuando la insuficiencia renal crónica amenazó con cambiar para siempre la vida de E.C., un joven emprendedor de 30 años procedente de Tarapoto, su padre no dudó en ofrecerle uno de sus riñones para darle una nueva oportunidad.

La historia se convirtió en una realidad gracias al exitoso trasplante realizado por la Unidad de Trasplante Renal del Hospital Nacional Cayetano Heredia, pocos días antes de celebrarse el Día del Padre.

Una enfermedad cambió su vida

Hace poco más de un año, el joven fue diagnosticado con vasculitis renal e insuficiencia renal crónica. La enfermedad lo obligó a dejar sus actividades cotidianas y trasladarse a Lima para iniciar un tratamiento de diálisis.

“Me sentía muy mal. Tuve que dejar mi rutina y empezar un proceso difícil. Pero desde el primer momento mi papá me dijo que sería la primera opción para donarme un riñón”, recordó el paciente.

La noticia afectó a toda la familia, que acompañó al joven en cada etapa del tratamiento.

“Nunca dudé en donarle un riñón”

El padre, de 58 años, relató que decidió inmediatamente convertirse en donante cuando los médicos le explicaron que existía esa posibilidad.

“Recibir su diagnóstico y verlo sufrir me rompía el alma. Cuando me dijeron que era posible un trasplante, me ofrecí inmediatamente. Nunca lo dudé”, contó.

Tras superar los exámenes y confirmar la compatibilidad, padre e hijo ingresaron al quirófano.

“Solo pensaba en que mi hijo pudiera recuperarse. En las consecuencias para mí nunca pensé. El amor de padre me dio las fuerzas para estar optimista”, expresó.

Cirugía fue realizada por un equipo multidisciplinario

La intervención se desarrolló en dos salas de operaciones simultáneamente y estuvo a cargo de especialistas de la Unidad de Trasplante Renal del Hospital Cayetano Heredia.

Participaron cirujanos, urólogos, nefrólogos, anestesiólogos, enfermeros y técnicos especializados.

El jefe de la Unidad de Trasplante Renal, Weymar Melgarejo, explicó que se trató de un trasplante de donante vivo relacionado y destacó que tanto el donante como el receptor evolucionan favorablemente.

“Es una satisfacción comprobar que el órgano funciona al cien por ciento y que ambos pacientes se recuperan adecuadamente”, señaló.

El trasplante renal número 170 del hospital

El director general del Hospital Cayetano Heredia, Manuel Díaz De Los Santos, informó que esta intervención representa el trasplante renal número 170 realizado en el establecimiento de salud.

Asimismo, destacó que menos del 10 % de los donantes vivos relacionados son padres varones, ya que la mayoría de los casos corresponden a madres.

El paciente agradeció la atención brindada por el Ministerio de Salud y el Seguro Integral de Salud (SIS), y aseguró que cumplirá con todas las indicaciones médicas para continuar con su recuperación.