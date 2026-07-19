Alerta. El Niño Costero podría alcanzar una magnitud extraordinaria hacia finales de 2026, advirtió la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN).

Aunque el escenario más probable continúa siendo un evento de intensidad fuerte, el organismo mantuvo el estado de alerta debido a la persistencia del calentamiento anómalo del mar frente al litoral peruano.

Un evento de magnitud extraordinaria traería consigo mayores lluvias, incremento del caudal de ríos y eventuales huaicos, sobre todo en la zona norte del país, afirmó Luis Vásquez Espinoza, director general de Investigaciones en Oceanografía y Cambio Climático de IMARPE y vocero de ENFEN.

Según el más reciente comunicado de dicha entidad, el fenómeno se prolongaría, por lo menos, hasta abril de 2027. Además, las temperaturas superficiales del mar y del aire permanecerían por encima de sus valores normales durante los próximos meses, especialmente en la costa norte y centro del país.

Escenarios

“Si hablamos ya del verano, las precipitaciones estarían sobre lo normal. Como consecuencia, aumentarían los caudales, posiblemente desbordes, deslizamiento de masa o los huaicos, principalmente en la zona norte”, señaló el vocero.

Asimismo, manifestó que también tendríamos un déficit hídrico, principalmente en la sierra sur, el altiplano y un poco en la Amazonía.

El ENFEN recordó que las probabilidades pueden variar de acuerdo con el comportamiento del Pacífico oriental y central, por lo que la población debe mantenerse informada mediante los comunicados oficiales, a fin de que esté preparada para el evento.