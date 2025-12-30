La Presidencia del Consejo de Ministros aprobó una política de comunicación social que obliga a las entidades del Poder Ejecutivo a utilizar un logo institucional acompañado de la frase “¡El Perú a toda máquina!” en toda la publicidad informativa dirigida a la población.

La disposición fue formalizada mediante la Resolución Ministerial 366-2025-PCM, publicada este martes en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

El documento establece que la Secretaría de Comunicación Social será la encargada de definir el desarrollo visual del logo y los criterios para su aplicación.

En los considerandos de la norma se explica que la frase “¡El Perú a toda máquina!” representa una idea de acción constante y sin pausas, vinculada al enfoque de la actual gestión frente a la delincuencia y otros desafíos prioritarios del país.

Cabe mencionar que esta resolución lleva la firma del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda.