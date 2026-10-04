Al menos nueve regiones del país se encaminarían a una segunda vuelta para definir a sus próximos gobernadores, según el boca de urna elaborado por Datum y difundido por América Televisión tras el cierre de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La proyección señala que en Amazonas, Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes ningún candidato alcanzaría el mínimo de 30% de los votos válidos requerido para ser elegido gobernador regional en primera vuelta.

Se trata todavía de una estimación basada en encuestas realizadas a electores al salir de sus locales de votación. La definición oficial dependerá del cómputo de actas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

¿Cuándo hay segunda vuelta para gobernador regional?

La Ley de Elecciones Regionales establece que la fórmula para gobernador y vicegobernador debe obtener no menos del 30% de los votos válidos para ser elegida en primera vuelta.

Si ninguna candidatura alcanza ese porcentaje, las dos fórmulas con mayor votación deben competir en una segunda elección.

Por ello, las nueve regiones identificadas por Datum todavía deberán esperar el avance del conteo oficial antes de confirmar el balotaje.

Callao, Madre de Dios y Apurímac tendrían ganador en primera vuelta

El sondeo de Datum señala que tres regiones presentarían resultados suficientemente amplios para proyectar un ganador por encima del umbral del 30% y con ventaja superior al margen de error.

En Callao, el boca de urna coloca en primer lugar a Pedro Spadaro, candidato de Renovación Popular.

En Madre de Dios, la proyección favorece a Simón Horna, de Ahora Nación, mientras que en Apurímac ubica en primer lugar a Guido Chahuaylla, de Progresemos.

Estas cifras siguen siendo resultados de boca de urna y deberán contrastarse con el procesamiento oficial de actas.

Verónika Mendoza obtiene 33,7% en Cusco, según Datum

En Cusco, la candidata de la alianza Venceremos, Verónika Mendoza, alcanza 33,7% en el boca de urna de Datum.

La cifra la coloca en el primer lugar de la elección regional, por delante de Iván Aparicio, quien aparece con 19,1%.

Sin embargo, debido al margen de error de la encuesta, todavía debe esperarse el conteo oficial para determinar si Mendoza supera definitivamente el umbral legal del 30% y evita una segunda vuelta.

Ayacucho también queda pendiente del conteo oficial

En Ayacucho, el sondeo muestra a dos candidatos alrededor o por encima del 30%, pero la diferencia entre ambos y el margen de error impiden proyectar con certeza quién podría ganar en primera vuelta.

Por ello, la región se mantiene entre aquellas donde el resultado deberá definirse con el avance de las actas oficiales.

Doce regiones tienen resultados alrededor del 30%

Datum también identifica un grupo de regiones donde las candidaturas más votadas se ubican cerca del umbral exigido por la ley.

Entre ellas figuran Pasco, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lambayeque, Loreto, Cusco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

En estos casos, el margen de error impide establecer todavía si habrá un ganador en primera vuelta o si será necesaria una segunda elección.

Fecha de segunda vuelta regional todavía genera diferencias entre ONPE y JNE

La fecha de una eventual segunda vuelta regional aún no está completamente cerrada entre los organismos electorales.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha planteado el 29 de noviembre de 2026, mientras que la ONPE solicitó reconsiderar esa fecha y mantener el 6 de diciembre, debido a los plazos necesarios para producir, distribuir y garantizar el material electoral.

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, explicó que el organismo enfrenta restricciones logísticas para adelantar en una semana el proceso y confirmó que presentó una solicitud formal de reconsideración.

Más de 26 millones de electores participaron en las ERM 2026

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizaron este domingo 4 de octubre para elegir autoridades regionales y municipales.

Los electores escogieron gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros, alcaldes provinciales y distritales y regidores. La ONPE señala que en estos comicios se eligen 25 gobiernos regionales y 196 alcaldes provinciales, además de autoridades distritales.

La atención se concentra ahora en el procesamiento de actas y en la publicación progresiva de los resultados oficiales.