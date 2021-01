Alejandra Carrasco es una joven de 19 años con ambiciosas metas, quien es parte de Perú Champs alumni, Latin American Leadership Academy Alumni, es mentora de estudiantes en Prep Change, embajadora en el Proyecto Especial Bicentenario (PEB) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) “Mi nombre es Perú”. Alejendra ingresó con una beca a la Universidad Dartmouth College ubicada en Estados Unidos y sueña con ser la primera mujer Presidenta del Perú.

¿Cómo nace Wawa Laptop?

Nace en el 2015, cuando mi familia y yo viajamos al interior del país, encontrando diversas oportunidades laborales. Estuvimos en Ñapari (frontera con Brasil) y nos topamos con la realidad de la brecha digital educativa en el Perú. Las escuelas no tenían acceso a tecnología, no había material educativo ni maestros . Con esa realidad, llegamos a casa y nos planteamos dos escenarios: hacer algo o hacer caso omiso. Para nosotros fue importante tomar esta decisión como familia. Llevamos laptops a zonas rurales y, así se democratizar el acceso a la tecnología y la calidad educativa de estudiantes.

¿Cómo es esta laptop eco-amigable?

El case (carcasa) de la laptop está hecho con madera reciclada y con ciertas partes de plástico reciclado. También, utiliza sistema de paneles solares porque identificamos que en los lugares más alejados no hay acceso a electricidad . Wawa utiliza placas SBC del tamaño de una tarjeta de crédito. Al momento de hacer un cambio en esta placa la wawa laptop durará otros 10 o 15 años. Eso quiere decir que, no se producen desechos tecnológicos y no se aplica la obsolescencia programada. Muchos aparatos electrónicos están programados para durar 1 o 2 años y luego desechar. Eso no es sostenible para el planeta. Por eso, nosotros optamos por esta economía circular para preservar el medio ambiente y crear conciencia de utilizar lo que está a nuestro alrededor. De esa forma, cumplimos los 11 objetivos de desarrollo sostenible propuestos por las Naciones Unidas hacia la agenda 2030. Sobre todo, el punto 4, que es educación de calidad.

¿Cuál es la meta que te has planteado con el equipo de Wawa Laptop?

Este año queremos llegar a Brasil y a 2 países de África mediante alianzas. A nivel de emprendimiento, queremos seguir subiendo nuestras ventas y seguir impactando en la vida de más peruanos.

¿Qué anécdota recuerdan de sus primeros pasos como emprendedores tecnológicos?

Cuando fuimos a un colegio en San Juan de Lurigancho con uno de nuestros pilotos, los niños vieron el proyecto y se quedaron fríos. Literalmente pensaban: “¿cómo es que ustedes, peruanos, han hecho esto? Es imposible, esto lo han traído de China . Ustedes no han podido hacerlo”.

¿Cómo manejas la responsabilidad de ser CEO de una startup familiar a la par de tus estudios?

Estos dos últimos años, terminé el colegio y estuve en el proceso de aplicar a universidades en el extranjero (Estados Unidos). Mi nivel de organización es lo que me ha ayudado a balancear el área laboral, familiar y académico. Aplicar no es cuestión de la noche a la mañana y, finalmente, lo logré. Ingresé a Dartmouth College, una de las mejores 8 universidades de Estados Unidos, es parte de la Ivy League y tengo una beca para poder estudiar allá este año. Estudiaré Gobierno (ciencia política) y Human Center Design.

¿Cuál será tu aporte como parte del Proyecto Especial Bicentenario (PEB) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) “Mi nombre es Perú”?

Fuimos elegidos embajadores y ahorita tenemos que promocionar el logo bicentenario y llevar a más rincones del país la importancia de cumplir 200 años de Independencia en el Perú. En segundo lugar, seguir trabajando en esa bandera de la sostenibilidad que tanto hace falta en el país para poder llegar al 2030 con una mejor visión, mejores ciudadanos y una Generación del Bicentenario más involucrada en el la transformación social en el Perú. Además, llevar las Wawa Laptops a los 2.5 millones de estudiantes que no tienen acceso a tecnología . En el Perú no existe una industria tecnológica.

¿Cuáles son tus aspiraciones personales a futuro?

Una de ellas sería ser un agente de cambio para el país. Seguir llevando ayuda es mi pasión. Pronto lanzaré otra startup (emprendimiento) y más adelante quiero involucrarme en política.

Entonces, ¿planeas postular a algún cargo político a futuro?

Anhelo que, en algún punto de mi vida, pueda estar sumamente preparada para ser presidenta de la República . Poco a poco uno tiene que ir forjándose en el sector público, pero es un camino que estoy planeando para mis próximos años. Actualmente, estoy de lleno con los emprendimientos sociales, con Wawa Laptop y forjando nuevos proyectos. Me iré a estudiar, pero volveré. Aprovecharé cada espacio de aprendizaje para llevar a cabo beneficios para el país, que es lo más importante para mi.

¿Cómo sería tu agenda política de ser, hoy, una autoridad?

Lo que ha sucedido en Argentina es un paso grande para todo Latinoamérica, para que finalmente el debate del aborto legal y seguro se ponga en la palestra y se vuelva ley en todos los rincones del mundo. Yo también lo aprobaría, pero lo primero para mí sería basarnos en educación. Lo más importante es la base de la sociedad, que le da sentido a las nuevas generaciones. Educar y dar conocimientos no solo en matemáticas o ciencias sino en habilidades blandas para que se desarrollen (los estudiantes) en la vida y sean agentes de cambio.

