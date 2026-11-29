El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en emergencia sectorial, por peligro inminente, la infraestructura de los aeropuertos de Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca y Pucallpa, ante el riesgo de intensas lluvias asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 693-2026-MTC/01.02, firmada por el ministro Angello Tangherlini y publicada en el diario El Peruano.

Al respecto, el titular del sector aclaró en RPP que esta disposición administrativa no implica la suspensión de vuelos ni compromete el funcionamiento de los terminales aéreos , sino que permitirá a las empresas concesionarias ejecutar con mayor rapidez las intervenciones de mantenimiento y prevención.

La declaratoria permitirá ejecutar trabajos preventivos para reforzar la infraestructura aeroportuaria, reducir su vulnerabilidad ante las precipitaciones y garantizar la seguridad de las operaciones aéreas, así como la continuidad del transporte de pasajeros y carga.

Para estas intervenciones se contempla un presupuesto conjunto de hasta US$ 4.63 millones, incluido el IGV, destinado principalmente al mejoramiento de los sistemas de drenaje y protección de los terminales. Entre los trabajos previstos figura el reforzamiento del canal de drenaje del aeropuerto de Piura mediante geoceldas, geomallas y geotextiles para evitar la erosión y facilitar la evacuación de aguas pluviales.

En Chiclayo se proyecta implementar y mejorar los sistemas de drenaje en las coberturas del terminal de pasajeros, oficinas y otras edificaciones. En los otros cuatro aeropuertos también se realizarán intervenciones de acuerdo con las necesidades identificadas en las evaluaciones técnicas.

El MTC encargó a la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes coordinar las acciones con Aeropuertos del Perú S.A. (AdP), concesionaria de los terminales, y viabilizar las obras previa evaluación técnica, contractual, legal y presupuestal.

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