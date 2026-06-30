Julio será uno de los meses con más días de descanso para los peruanos. El calendario contempla tres feriados nacionales y un día no laborable compensable para los trabajadores del sector público, lo que permitirá formar un fin de semana largo durante las celebraciones por Fiestas Patrias.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM, con el objetivo de promover el turismo interno y dinamizar la economía durante las festividades patrias.

¿Cuáles son los feriados de julio de 2026?

El primer feriado será el jueves 23 de julio, fecha en la que se conmemora el Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Esta fecha fue incorporada al calendario de feriados nacionales mediante la Ley N.° 31822, en homenaje al héroe nacional José Abelardo Quiñones Gonzales, quien murió el 23 de julio de 1941 durante el conflicto con Ecuador al dirigir su aeronave contra una posición enemiga tras ser alcanzado por el fuego antiaéreo.

Posteriormente, los días martes 28 y miércoles 29 de julio serán feriados nacionales por la celebración de la Proclamación de la Independencia del Perú y el Día de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, respectivamente.

¿Habrá fin de semana largo?

Sí. El Gobierno declaró día no laborable compensable el lunes 27 de julio para los trabajadores del sector público.

Al unirse con el sábado 25, domingo 26 y los feriados del 28 y 29 de julio, se formará un descanso de cinco días consecutivos para quienes se beneficien de esta disposición.

¿Quiénes podrán acceder al descanso?

El día no laborable del 27 de julio aplica únicamente para los trabajadores del sector público.

Las horas no laboradas deberán ser compensadas dentro de los diez días posteriores o en la fecha que determine cada entidad.

En el sector privado, la aplicación del día no laborable dependerá del acuerdo entre empleador y trabajador. Si no existe consenso, será el empleador quien decidirá si otorga o no el descanso.

Servicios que continuarán operando

El Ejecutivo precisó que el 27 de julio será considerado día hábil para efectos tributarios.

Asimismo, los servicios esenciales continuarán funcionando con normalidad, entre ellos:

Salud.

Seguridad.

Transporte.

Electricidad.

Agua potable.

Telecomunicaciones.

Puertos y aeropuertos.

Hoteles y hospedajes.

Restaurantes.

Sistema financiero.

Datos clave

23 de julio: feriado por el Día de la Fuerza Aérea del Perú.

feriado por el Día de la Fuerza Aérea del Perú. 27 de julio: día no laborable compensable para el sector público.

día no laborable compensable para el sector público. 28 de julio: feriado por Fiestas Patrias.

feriado por Fiestas Patrias. 29 de julio: feriado nacional.

feriado nacional. El descanso podrá extenderse por cinco días para trabajadores del sector público.