El Ministerio Público informó que investiga 22 casos relacionados con la presunta captación de más de 300 ciudadanos peruanos mediante falsas ofertas laborales para viajar a Rusia.

Las investigaciones están a cargo de fiscalías especializadas y buscan esclarecer cómo se produjo la captación y el posterior traslado de las víctimas.

La información fue comunicada durante una reunión encabezada por la fiscal superior Rocío Gala Gálvez, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, con familiares de los ciudadanos afectados. El objetivo fue explicar las diligencias realizadas y el estado de las investigaciones.

De las 22 carpetas fiscales, 21 son investigadas por las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, mientras que la restante, que comprende a 202 agraviados, está a cargo de una Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada.

Los casos son investigados en los distritos fiscales de Lima Norte, Lima Centro, La Libertad, Callao, Huánuco y Cusco. Las fiscales provinciales Irene Mercado Zavala y Luisa Quispe Asmat presentaron a los familiares un balance de las diligencias efectuadas en coordinación con la Policía especializada en trata de personas.

Durante la reunión también se acordó fortalecer el intercambio de información entre los familiares y el Ministerio Público, a fin de mantenerlos informados sobre los avances de las investigaciones.

La Fiscalía reafirmó su compromiso de continuar con una investigación activa de estos casos y brindar atención cercana a las familias mientras se esclarecen las circunstancias de la presunta captación y traslado de ciudadanos peruanos hacia Rusia.

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La fiscal superior Rocío Gala Gálvez, coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas, mantuvo este viernes una reunión con familiares de las víctimas para detallar los avances en las investigaciones.

Una carpeta fiscal contiene los casos de 202 agraviados y está a cargo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada, mientras que el 21 carpetas restantes están en manos de Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas.

Los casos están repartidos en diferentes zonas del país, entre ellas la capital Lima y provincia del Callao, La Libertad, Huánuco y Cusco.

La exposición a cargo de las fiscales provinciales Irene Mercado Zavala y Luisa Quispe Asmat permitió presentar a los familiares un balance de los mismos y de las principales diligencias desarrolladas en coordinación con la policía especializada de trata de personas.

Como parte de los acuerdos a los que llegaron con los familiares de las víctimas, figura el intercambio activo de información con los representantes del Ministerio Público.

La semana pasada, la Policía peruana detuvo a un hombre denunciado por haber presuntamente captado y facilitado el traslado de un peruano a Rusia para combatir en la guerra contra Ucrania.

En agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú reconoció que al menos 459 peruanos han sido captados por Rusia para, aparentemente bajo engaños, ser reclutados y enviados al frente de guerra.

La misma Cancillería peruana reportó que al menos once fallecieron tras haber viajado a Rusia, mientras que 114 están desaparecidos y tres son prisioneros en manos de Ucrania.

🚨#AcciónFiscal | Ministerio Público informó a familiares de ciudadanos peruanos presuntamente captados con falsas ofertas laborales hacia Rusia sobre el avance de 22 investigaciones a cargo de fiscalías especializadas. La reunión fue encabezada por la fiscal superior Rocío Gala… pic.twitter.com/3Q1WzxUGtq — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 11, 2026

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