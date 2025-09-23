La Fuerza Aérea del Perú (FAP) informó sobre la detención del exsuboficial de segunda Gerardo Saúl Chunga Zárate, investigado por graves delitos como explotación sexual de menores, y condenó el accionar del exintegrante de la institución.

Mediante el comunicado N.° 021-2025, la FAP, a través de su Dirección de Información e Intereses Aeroespaciales, informó sobre la detención de un exmilitar que perteneció a la Fuerza Aérea.

Se trata del exsuboficial de segunda Gerardo Saúl Chunga Zárate, detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) en coordinación con el Ministerio Público (MP), acusado de graves delitos contra menores de edad, entre ellos explotación sexual y pornografía infantil.

“A través de información proporcionada por la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, se ha tomado conocimiento de la detención del ex suboficial de segunda FAP Gerardo Saúl Chunga Zárate, investigado por los presuntos delitos de explotación sexual de menores y pornografía infantil”, señala el comunicado.

De acuerdo con la información de la Fuerza Aérea, Chunga Zárate fue dado de baja por “no cumplir con los estándares profesionales exigidos en la carrera militar”, ya que no logró alcanzar el grado inmediato superior dentro del plazo establecido por ley. Su retiro, precisaron, no estuvo vinculado a los presuntos delitos que hoy se le imputan.

No obstante, la FAP rechazó de manera categórica los presuntos actos atribuidos al exsuboficial, señalando que constituyen una “traición a la confianza de la Nación” y a los valores de la institución. Asimismo, precisó que estos hechos corresponden únicamente al exmilitar y “no refleja la moral de los hombres y mujeres de la FAP”.

