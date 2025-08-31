El Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, que establece la cuarta fase del aumento de remuneraciones y pensiones para los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas, informó el Ministerio del Interior (Mininter).

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el presupuesto del próximo año asciende a S/ 257,562 millones, lo que representa un incremento de 2.2 % para el sector Interior.

El documento señala expresamente el “Incremento de la Remuneración Consolidada y reajuste de las Pensiones del personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la PNP, así como de la escala de propinas de cadetes y alumnos de los institutos armados y policiales”.

En el marco del Decreto Legislativo 1132, se autoriza al Mininter y al Ministerio de Defensa a aplicar el aumento a partir de junio de 2026, conforme a la nueva estructura de ingresos. Asimismo, ambos ministerios podrán reajustar los montos de los pensionistas de acuerdo con el Decreto Ley 19846, medida que será financiada con el presupuesto asignado, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

El proyecto de ley fue aprobado mediante decretos supremos firmados por el ministro del Interior, Carlos Malaver; el ministro de Defensa, Walter Astudillo; y el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes.

Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca reforzar el bienestar económico del personal en actividad y en retiro, reconociendo la importancia de su labor en la seguridad nacional.

