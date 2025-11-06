El Poder Ejecutivo oficializó el cese del teniente general FAP Carlos Enrique Chávez Cateriano como comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), mediante la Resolución Suprema N.º 078-2025-DE, publicada el 6 de noviembre de 2025 en el diario oficial El Peruano.

La norma dispone su pase a la situación de retiro tras 40 años de servicio y recuerda que, conforme a la Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, el cese en el cargo de comandante general implica automáticamente el retiro, incluso si el oficial no ha completado el tiempo mínimo de servicio.

Nombramiento de Mario Contreras León Carty

En un segundo dispositivo, la Resolución Suprema N.º 079-2025-DE designa al teniente general FAP Mario Raúl Contreras León Carty como nuevo comandante general de la institución, con vigencia desde el 6 de noviembre de 2025, día siguiente al retiro de su antecesor.

Contreras León Carty fue elegido entre los tres tenientes generales de mayor antigüedad en el escalafón, de acuerdo con la Ley de la Fuerza Aérea del Perú, y llevará la denominación distintiva de General del Aire mientras desempeñe el cargo.

Ambas resoluciones están firmadas por el presidente de la República, José Jerí, y el ministro de Defensa, César Francisco Díaz Peche, quienes validan así la renovación del mando en la Fuerza Aérea.

TE PUEDE INTERESAR