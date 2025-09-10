El Gobierno del Perú manifestó su rechazo y preocupación ante las acciones militares llevadas a cabo por Israel en la Franja de Gaza.

Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió que dichos acontecimientos representan una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, además de constituir una vulneración del derecho internacional.

La Cancillería reiteró que el Perú mantiene su firme compromiso con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados. En ese sentido, hizo un llamado a garantizar la protección de las poblaciones civiles en las zonas afectadas.

El comunicado reiteró el llamado del Perú a todas las partes involucradas a cesar las hostilidades en la Franja de Gaza.

El pronunciamiento advierte que impedir una nueva escalada del conflicto es clave para resguardar la estabilidad regional y preservar la seguridad internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores subrayó que la posición del Perú sigue siendo firme en la defensa del derecho internacional y en la promoción de soluciones pacíficas a los conflictos.

El pronunciamiento, emitido el 10 de septiembre en Lima, se produce en un contexto de intensificación del conflicto en Medio Oriente, situación que ha despertado gran preocupación en la comunidad internacional.