El hallazgo del cuerpo de David Manuel Julca Vega, de 19 años, confirmó una segunda víctima mortal tras el accidente ocurrido en la laguna Huachucocha, ubicada en el distrito de San Luis, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, región Áncash.

El joven permanecía desaparecido desde el sábado, cuando una embarcación menor se volcó durante un paseo recreativo. El accidente había dejado inicialmente como saldo el fallecimiento de la adolescente de iniciales M.M.S.R. (16), mientras una tercera persona logró sobrevivir.

Equipos de rescate ubicaron el cuerpo tras varias horas de búsqueda

Este domingo, efectivos de la Policía Nacional del Perú, rescatistas, familiares y pobladores de la zona lograron ubicar y recuperar el cuerpo de David Julca, poniendo fin a varios días de intensa búsqueda.

Según información preliminar, un grupo de jóvenes realizaba actividades recreativas en la laguna cuando, por circunstancias que son materia de investigación, la embarcación en la que se encontraban se volcó y sus ocupantes cayeron al agua.

Labores se realizaron en condiciones complejas

Las tareas de búsqueda se desarrollaron en medio de dificultades debido a las características geográficas de la zona. En los trabajos participaron personal de la Comisaría de San Luis, efectivos policiales, rescatistas especializados y voluntarios.

Con el hallazgo del joven, la emergencia deja un saldo final de dos personas fallecidas y una sobreviviente. El hecho ha causado consternación entre los pobladores de la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald y otras localidades de la sierra de Áncash.