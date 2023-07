El país está de luto. Las celebraciones por Fiestas Patrias se vieron manchadas de sangre por la tragedia que ocurrió la noche del viernes en el mar de Huanchaco, en Trujillo, en donde una avioneta de instrucción cayó con cuatro personas a bordo. Se informó que buzos de la Marina de Guerra del Perú lograron recuperar el cadáver de una de las víctimas y continúan en las labores de búsqueda de los otros tres tripulantes.

Los hechos

El viernes a las 7 de la noche, la nave de matrícula OB1334, modelo Cessna 172, perteneciente a la escuela privada Juan Bielovucic Cavalier (JBC), cayó a unas seis millas del aeropuerto de Trujillo, según la última comunicación del piloto a la torre de control del aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos.

Desde ese entonces, se perdió todo tipo de contacto con la aeronave, por lo que, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se dio aviso a la Unidad de Salvamento de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y a la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA), que desplegaron embarcaciones para la búsqueda.

Oficialmente se dijo que en la avioneta iban tres tripulantes: El instructor Santiago Aldaz García (30) y los estudiantes Mait Franklin Jiménez Barreto (19) y Fabiana Esther Hernández Barba (18). Sin embargo, ayer hasta el aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos llegaron los familiares de una cuarta persona: Boris Corrales Vásquez (24), quien se desempeñaría como mecánico y también habría viajado en la avioneta.

Rescate

Tras conocerse la tragedia, autoridades de la región La Libertad instalaron un puesto de control para las coordinaciones de búsqueda y rescate de los desaparecidos en el aeropuerto de Trujillo. Desde ahí, la tarde de ayer, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil de La Libertad (Indeci), Hipólito Cruchaga Mercedes, confirmó que “los buzos de la Marina han recuperado el cadáver de una dama”. “Acaba de llegar la Fiscalía y van a hacer el levantamiento formal del cadáver. Luego se procederá al reconocimiento del mismo”, señaló el funcionario.

Horas antes, había detallado que para las labores de búsqueda se había desplegado a dos helicópteros (uno de la Marina de Guerra y otro del Ejército) y dos naves de la Marina. Además, habían llegado de Lima tres buzos expertos en este tipo de búsquedas y 20 rescatistas especializados. A esta ayuda se suma la de personal de los Bomberos, Policías, Defensa Civil y los mismos pescadores de la zona.

Recuerda al joven que siempre soñaba con ser piloto.

También detalló que el rescate demoró por las malas condiciones climáticas y porque no se contaba con los equipos necesarios para acciones de rescate en la noche.

“Lamentablemente, a la hora en la que sucedió el accidente no hay visibilidad. No tenemos esa capacidad de búsqueda nocturna, solamente (se hizo la búsqueda) con la Marina y pescadores artesanales que han apoyado”, agregó.

“Hoy (ayer) estamos haciendo la búsqueda ya con aeronaves que tienen equipamiento especial”, dijo Hipólito Cruchaga.

El jefe de Indeci agregó que las labores de búsqueda aérea se suspendieron la noche de ayer, debido a las malas condiciones climáticas. Las mismas se retomará hoy a partir de las 8 de la mañana.

Además, agregó que el cuerpo de la víctima fue encontrado cerca del lugar en donde se estrelló el avión, en Huanchaco.

“Es una amplia zona y ahora se suspende (la búsqueda aérea); no por falta de voluntad, sino por el clima. La búsqueda marítima continúa”, indicó.

Patricia Barba, tía de Fabiana Hernández Barba (18), confirmó que los restos de su sobrina “están en buen estado”. “Tiene algunos pequeños golpes. Ha sido a la primera que han encontrado”, indicó.

Sobre su familiar, recordó que antes de la tragedia se comunicó con su madre para indicarle lo feliz que estaba porque le faltaban tres viajes para completar sus horas de vuelo.

Enardecidos

Hasta el aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos llegó la tarde de ayer uno de los representantes de la escuela privada Juan Bielovucic Cavalier, quien fue citado por las autoridades para informar los hechos ocurridos el día del accidente.

Ahí fue abordado por los familiares de las víctimas, quienes le reclamaron por qué no se había consignado a un tripulante. Así mismo, se quejaban por la nula información que dio la empresa tras conocerse la caída de la avioneta en el mar de Huanchaco.

Ante esto, policías tuvieron que resguardarlo, pues un grupo de personas intentó agredirlo.

Al lugar también llegó Bacilio Corrales, padre de Boris Corrales (24). Él señaló que su hijo laboraba en la academia más de tres años. También dijo que tenía licencia de mecánico y, además, de piloto privado.

“Él me envió un mensaje diciéndome que estaba en Chiclayo y que iba a regresar a Trujillo porque tenía un vuelo. Yo me entero (del accidente) por su amigo, que me llamó llorando y me dijo lo que había pasado”, indicó.