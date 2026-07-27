El Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó dos sismos ocurridos durante la madrugada de este 27 de julio, en las regiones de Huánuco y Lambayeque.

El primer evento sísmico se registró a las 00:17 horas y alcanzó una magnitud de 4.0.

Según el reporte del IGP, el epicentro se ubicó 16 kilómetros al suroeste de Puerto Inca, en la provincia de Puerto Inca (Huánuco), con una profundidad de 124 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0499

Fecha y Hora Local: 27/07/2026,00:17:08

Magnitud: 4.0

Profundidad: 124 km

Latitud: -9.45

Longitud: -75.09

Referencia: 16 km al SO de Puerto Inca, Puerto Inca - Huánucohttps://t.co/3lF9zTykRe — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 27, 2026

Segundo sismo ocurrió frente a Olmos

El segundo movimiento telúrico fue registrado a las 00:37 horas, apenas 20 minutos después del primero.

El IGP informó que este sismo tuvo una magnitud de 3.6, con una profundidad de 66 kilómetros, y su epicentro se localizó 49 kilómetros al oeste de Olmos, en la región Lambayeque.

Además, el organismo indicó que el evento alcanzó una intensidad de III-II en Olmos.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0500

Fecha y Hora Local: 27/07/2026,00:37:02

Magnitud: 3.6

Profundidad: 66 km

Latitud: -5.98

Longitud: -80.19

Intensidad: II-III Olmos

Referencia: 49 km al O de Olmos, Lambayeque - Lambayequehttps://t.co/RknKwQntQW — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 27, 2026

Hasta el momento no se reportan daños

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han informado sobre daños personales ni materiales a consecuencia de ambos movimientos sísmicos.

El Instituto Geofísico del Perú recuerda que el país se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo, por lo que recomienda mantener actualizado el plan familiar de emergencia y contar con una mochila de emergencia ante un eventual sismo de mayor intensidad.