La entidad encargada de la defensa de la competencia, Indecopi declaró ilegal el cobro que realizaba la Sunedu a los estudiantes por el trámite de reconocimiento de títulos obtenidos en el extranjero. Asimismo, dispuso su eliminación mediante una resolución, al no haber sido sustentado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

A través de una resolución, la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) declaró ilegal el cobro de S/1188.50 que efectuaba la Sunedu por el trámite de reconocimiento de grados y títulos obtenidos en el extranjero.

Dicha decisión fue adoptada mediante la Resolución N.° 0257-2026, con la que la Sala confirmó el pronunciamiento emitido en primera instancia, tras determinar que la Sunedu no acreditó que el monto haya sido calculado conforme a la metodología obligatoria de costos aprobada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

De acuerdo con el fallo, la entidad no logró acreditar que el monto cobrado reflejara el costo real del servicio administrativo. Asimismo, no presentó información que sustentara variables como las horas de trabajo del personal involucrado en el procedimiento ni el volumen de solicitudes atendidas, elementos clave para la determinación del valor del trámite.

Como consecuencia, Indecopi dispuso que la Sunedu elimine la aplicación de este cobro, a fin de evitar afectaciones a los ciudadanos por la exigencia del pago establecido por la entidad. La medida entrará en vigencia desde el día siguiente de la publicación del extracto de la resolución en el diario oficial El Peruano, y posteriormente será difundida a través de los canales oficiales de la institución.

La Sala aclaró que la medida se limita únicamente a la eliminación del cobro considerado ilegal, sin que ello implique el reconocimiento automático de los grados o títulos obtenidos en el extranjero, ni la emisión de registros o autorizaciones adicionales por parte de la Sunedu.

📚 Indecopi declaró ilegal el cobro de S/1188.50 que exigía la Sunedu para tramitar el reconocimiento de grados y títulos obtenidos en el extranjero, al concluir que la entidad no sustentó el monto conforme a la metodología oficial de costos.



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