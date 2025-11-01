Los tres meses de censo a nivel nacional concluyeron el 31 de octubre, sin embargo, por disposición del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) se iniciará, durante 15 días, la fase de recuperación para censar a la población que no ha podido acceder a este proceso.

Este anuncio lo brindó la directora departamental en Arequipa del INEI, Silvia Pacheco, durante la ceremonia de clausura de los Censos Nacionales 2025: “XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas” en el auditorio de la Universidad Católica de Santa María.

COBERTURA

La funcionaria expresó que la jurisdicción de Arequipa es la segunda a nivel nacional con la mayor cobertura en estos censos, habiéndose registrado 817,851 viviendas, superando la meta prevista de 774,679 con el que se inició el proceso censal.

A nivel nacional la cobertura alcanzó el 97% de viviendas registradas previamente, sin embargo, en el caso de Arequipa, debido a la existencia de nuevas viviendas, este porcentaje llegó al 107 %.

En cuanto a los resultados que arrojen los censos de este año, Silvia Pacheco refirió que estos están en pleno proceso para ser publicados a la brevedad posible.

“Desde agosto que hemos empezado el trabajo, hay condominios, especialmente del tipo vertical, que se han construido en Arequipa y que inicialmente no estaban habitadas, pero que ahora sí están. Entonces vamos a visitar esos condominios para no omitir a nadie”, comentó sobre el proceso realizado desde el 3 de agosto.

AMPLÍAN PROCESO

Respecto a la ampliación por 15 días, Pacheco indicó que previamente se hará una evaluación sobre los censistas necesarios para continuar con esta labor.

“Pensamos que ya luego de este periodo de trabajo se hará una evaluación nuevamente, ya se cerrará definitivamente el censo, o vamos a continuar con un trabajo todavía de recuperación hasta fin de mes”, acotó.

Durante la ceremonia de clausura se hizo un reconocimiento a los censistas con mayor cobertura en los diversos distritos, asimismo, se realizó un reconocimiento especial a Juan Pablo Larico Huisa y Felicitas Postigo Medina como los censistas más longevos en Arequipa.