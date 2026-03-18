El accidente ocurrió en el caserío Lanchema cuando familiares cruzaban una estructura de madera rumbo al cementerio.
El accidente ocurrió en el caserío Lanchema cuando familiares cruzaban una estructura de madera rumbo al cementerio.

Los deudos decidieron cruzar un puente rústico de madera para acortar camino. Sin embargo, la estructura no soportó el peso de la comitiva y cedió repentinamente.

La caída provocó momentos de pánico, ya que el ataúd se abrió tras el impacto y el cuerpo estuvo a punto de ser arrastrado por la corriente, según informó América Noticias.

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Rescate del cuerpo y de los asistentes

Pobladores cercanos acudieron rápidamente para auxiliar a los deudos.

Con el uso de cuerdas y esfuerzo colectivo, lograron rescatar a las personas y asegurar el féretro antes de que fuera arrastrado por el río.

Posteriormente, el cuerpo fue reubicado en el ataúd y la comitiva pudo continuar el sepelio.

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No hubo heridos graves

De acuerdo con información policial, no se registraron heridos de gravedad tras el accidente, pese a que el río presentaba un caudal considerable.

La prioridad de los presentes fue evitar la pérdida del cuerpo en medio de la corriente.

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Pobladores exigen infraestructura segura

Tras el incidente, los habitantes del caserío solicitaron a las autoridades la inspección y mejora de los puentes de madera que utilizan a diario.

Indicaron que estas estructuras son el principal medio de acceso en la zona y muchas se encuentran en mal estado.

El puente colapsado era la ruta más rápida hacia el cementerio, lo que motivó su uso pese al riesgo.

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