Los deudos decidieron cruzar un puente rústico de madera para acortar camino. Sin embargo, la estructura no soportó el peso de la comitiva y cedió repentinamente.
La caída provocó momentos de pánico, ya que el ataúd se abrió tras el impacto y el cuerpo estuvo a punto de ser arrastrado por la corriente, según informó América Noticias.
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Rescate del cuerpo y de los asistentes
Pobladores cercanos acudieron rápidamente para auxiliar a los deudos.
Con el uso de cuerdas y esfuerzo colectivo, lograron rescatar a las personas y asegurar el féretro antes de que fuera arrastrado por el río.
Posteriormente, el cuerpo fue reubicado en el ataúd y la comitiva pudo continuar el sepelio.
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No hubo heridos graves
De acuerdo con información policial, no se registraron heridos de gravedad tras el accidente, pese a que el río presentaba un caudal considerable.
La prioridad de los presentes fue evitar la pérdida del cuerpo en medio de la corriente.
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Pobladores exigen infraestructura segura
Tras el incidente, los habitantes del caserío solicitaron a las autoridades la inspección y mejora de los puentes de madera que utilizan a diario.
Indicaron que estas estructuras son el principal medio de acceso en la zona y muchas se encuentran en mal estado.
El puente colapsado era la ruta más rápida hacia el cementerio, lo que motivó su uso pese al riesgo.