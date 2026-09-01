Jhonsson Cruz Torres, alias Jhonsson Pulpo, ya se encuentra en territorio peruano luego de ser expulsado de Bolivia y entregado a la Policía Nacional del Perú (PNP).
El presunto cabecilla de Los Pulpos llegó alrededor de las 5 de la tarde a la zona fronteriza de Desaguadero, donde permanece bajo custodia de las autoridades.
Tras su ingreso al país, Cruz Torres será trasladado hacia Juliaca, como parte del procedimiento dispuesto luego de su entrega por las autoridades bolivianas.
Con su retorno al Perú, ‘Jhonsson Pulpo’ queda nuevamente bajo jurisdicción de las autoridades peruanas y deberá afrontar los procedimientos correspondientes por las investigaciones que pesan en su contra.
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