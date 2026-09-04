El Ministerio de Cultura dispuso la protección provisional, por un periodo de dos años, de dos sectores del Qhapaq Ñan en la provincia de Tarma (Junín) luego de que especialistas de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Junín detectaran daños que ponen en riesgo su conservación.

La medida comprende los segmentos 1 y 2 de la sección Límite-Huaricolca, ubicados en el distrito de Huaricolca, así como los segmentos 2 al 11 de la sección Caripa, pertenecientes al subtramo Tarmatambo-Chacamarca, en el distrito de La Unión Leticia.

Las afectaciones fueron identificadas principalmente en muros de contención y delimitación, escalinatas y la calzada del camino prehispánico , debido a trabajos de excavación y remoción de tierra realizados con maquinaria agrícola.

Como parte de las acciones preventivas, el Ministerio de Cultura ordenó detener cualquier actividad que pueda continuar dañando el patrimonio, además de instalar señalización y coordinar con autoridades locales y comunidades para reforzar su protección.

La DDC Junín estará a cargo de ejecutar las medidas y realizar el seguimiento de ambos sectores durante el periodo de protección provisional, con el objetivo de garantizar la conservación de estos componentes del Qhapaq Ñan, sistema vial andino reconocido como Patrimonio Mundial.

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