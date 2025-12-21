La madrugada de este domingo se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 40+400 de la carretera Pasco Oroya, en la región de Junín, dejando como resultado un fallecido y varios heridos.

Según el reporte policial, el choque frontal se produjo entre el vehículo de placa AYY-722, el cual era conducido por Henry Cayo Bautista Canto (fallecido) y la unidad de placa AJR-856 manejado por Antony Edgardo Lambruschini Bazán, quien quedó gravemente herido.

La víctima mortal no logró sobrevivir a las graves lesiones ocasionadas por el violento impacto. Mientras que el conductor, que sobrevivió, fue trasladado de emergencia para su evaluación médica, en el que fue diagnosticado con policontusiones y traumatismo de tórax.

Entre los heridos, están María Alicia Villanueva Sánchez (22), quien sufrió traumatismos en el brazo y la pierna. La joven fue trasladada al hospital de apoyo Junín, donde recibió atención médica y, tras ser evaluada, solicitó su alta voluntaria.

Las diligencias están a cargo de los efectivos policiales de Junín para determinar las causas y responsabilidades.