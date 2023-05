Varias familias del pueblo joven Santa Rosa abandonaron sus viviendas debido al colapso del desagüe en el interior y exterior de las mismas, en la región Lambayeque.

Los afectados denuncian que la Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) no interviene ante esta problemática; ya que vienen conviviendo con aniegos de desagüe hace más de dos meses.

Crisis

Según la vecina de la zona, Lidia Monosalva Vásquez, las aguas contaminadas inundan sus baños, pasadizos y cuartos y han causado daños materiales irreparables.

Agregó que están expuestos a contraer cualquier tipo de enfermedad, debido a que permanecen atrapados soportando olores fétidos.

“Es inhumano lo que está haciendo Epsel con nosotros. Hemos llamado en reiteradas oportunidades y también presentamos nuestra denuncia, pero ya van a pasar tres meses y nadie viene a solucionar esto”, lamentó.

Sostuvo que alrededor de 15 familias decidieron abandonar sus casas porque son impedidos hasta de utilizar sus servicios higiénicos, los cuales también colapsan a menudo.

Desagües causaron varios daños materiales.

“Si utilizamos el baño e intentamos jalar la palanca, el agua se sale. Incluso a veces rebalsa sin utilizarlo, por lo que hemos tenido que taparlo con piedras y ladrillos”, contó.

Precisó que la EPS solo les brinda el servicio de agua potable de 2 a 6 de la mañana, por lo que se ven obligados a juntar el líquido en baldes para lograr abastecerse durante el día; lo que causa la proliferación de zancudos.

“Por ningún lado nos apoyan. Epsel es un caso perdido, por eso pedimos la intervención de la Defensoría del Pueblo y Fiscalía para que vengan a ver la gravedad del asunto porque decenas de vecinos se han enfermado con dengue y un jovencito de la zona recientemente falleció por la enfermedad”, enfatizó.

El colmo

Asimismo, la vecina María Elita Lozano Altamirano reconoció que muchos moradores incluso renuncian a su dignidad humana para poder hacer sus necesidades fisiológicas.

“El desagüe también ha colapsado dentro de mi casa, hoy amaneció mi sala inundada. Tenemos los recibos de agua al día pero Epsel no nos atiende, ya hemos llamado pero no solucionan el problema. Tenemos que defecar en bolsas y botarlas a la basura. Tengo a mi suegra, mi cuñada y mi sobrina con dengue, pero no podemos ir a vivir a otro sitio. Estamos desesperados”, acotó.

Denuncian que el agua potable llega turbia.

Indignados ante el lamentable panorama, un grupo de vecinos efectuaron una protesta para reclamar a Epsel y la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) una solución inmediata al colapso de desagüe y fumigación ante los casos de dengue.

“No se puede vivir de esta manera, hay muchos zancudos y la pestilencia no se puede soportar. ¿Qué más debemos hacer para ser escuchados?. Esto es muy injusto y atenta contra la vida de más de 200 familias de la zona”, dijo el vecino César Gastulo Cisneros.

Cabe precisar que Correo acudió a la zona y constató que las aguas servidas de coloración verde y olor nauseando han brotado en la calle Pariñas y 30 de agosto, precisamente frente a la dependencia policial del Escuadrón Verde; donde los efectivos policiales también se ven perjudicados a consecuencia de esta problemática.