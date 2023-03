Tres alumnos de la Institución Educativa San Lorenzo, ubicada en el distrito de José Leonardo Ortiz (JLO), en la región Lambayeque, cayeron en aniegos de agua de desagüe al intentar ingresar al recinto por un camino hecho con sacos de arena.

Padres y directivos de la escuela pidieron la pronta intervención del alcalde leonardino, Elber Requejo, a fin de que ejecute medidas de solución ante el estancamiento de aguas servidas en la zona, que afecta a más de dos mil alumnos.

Descargo

Según el director de la escuela en mención, Isaías Coico Reque , el pasado 17 de marzo se apersonó a la entidad edil para emitir el informe sobre la situación actual que aqueja la comunidad estudiantil; sin embargo hasta la fecha no se han ejecutado acciones al respecto.

“Ya hemos pedido el auxilio de la autoridad local sobre el colapso de los desagües en los alrededores del colegio; ya que las dos entradas están obstruidas hace varios días”, manifestó.

Agregó que la inundación se produjo desde la avenida Mariano Cornejo a consecuencia de las intensas lluvias.

“Esas aguas contaminadas llegaron hasta el frontis del colegio y desde la última lluvia no se ha controlado”, contó.

Precisó que fue derivado a la oficina de Defensa Civil; donde le indicaron que, en primera instancia, realizarían una evaluación en la zona afectada para luego brindar alternativas de solución.

“¿Cuándo voy a obtener una respuesta? Entonces ¿A qué se le llama una emergencia? Por eso es la molestia de todo el plantel estudiantil”, enfatizó.

Por otro lado, lamentó que un docente haya contraído dengue dentro de la institución educativa; porque - según dice- hay una plaga de zancudos por la humedad de la zona.

“Mientras alguien no salga herida, o protestemos o llamemos a la prensa para hacer notar nuestra molestia, las autoridades brillan por su ausencia. El alcalde es nuestro primer vecino, por eso estamos pidiendo su intervención”, sostuvo.

Los estudiantes que resultaron heridos tras caer a las aguas contaminadas, fueron trasladados por sus padres hasta el centro de salud para recibir atención médica oportuna. Afortunadamente el incidente no pasó a mayores.

“Mi hija continúa adolorida de su pierna, pero ¿Qué tal si hubiera caído mal?. ahora estuviéramos lamentándolo. Pedimos al alcalde su apoyo pero también que de la cara por los niños”, exclamó uno de las padres de familia.

Alternativa

El alcalde de JLO habría solicitado al director de la escuela suspender las clases presenciales hasta que se de solución a los aniegos. Asimismo, planteó como alternativa el retorno de las clases virtuales.

“Tengo una infraestructura de primer nivel, moderna y acondicionada; por lo que no me puedo dar el lujo de mandarlos a clases virtuales. Además de mi propio bolsillo estoy cancelando el servicio de Internet, porque el Estado no me da, y aún así me sugieren eso”, finalizó Coico.