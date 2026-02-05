Las lluvias estacionales que afectan al país en lo que va del 2026 ya han dejado 36 personas fallecidas, según el más reciente reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Esta cifra se registra a pesar de que el Fenómeno El Niño se presentaría con una intensidad débil o leve en los próximos meses.

De acuerdo con el informe oficial, las muertes están asociadas a desastres naturales provocados por precipitaciones intensas, crecida de ríos, deslizamientos de tierra y activación de quebradas, principalmente en zonas vulnerables de la sierra.

Regiones con mayor número de víctimas

Las regiones más golpeadas por el temporal son Cajamarca, Ayacucho, Arequipa y Apurímac, donde se concentran la mayor cantidad de fallecidos y daños a la infraestructura.

En estas zonas, el Indeci mantiene activos los protocolos de emergencia y coordina con autoridades regionales y municipales la atención a familias damnificadas, muchas de las cuales han perdido viviendas, cultivos y vías de acceso.

Alerta pese a pronóstico de El Niño leve

Especialistas en gestión de riesgos advirtieron que un Fenómeno El Niño de baja intensidad no elimina el peligro de las lluvias estacionales. Por el contrario, el inicio de la temporada más fuerte de precipitaciones ya está evidenciando la alta vulnerabilidad de diversas localidades, especialmente aquellas ubicadas en quebradas o cerca de ríos.

En Ayacucho y Apurímac, se han reportado incidentes vinculados a la inestabilidad de los suelos por la humedad acumulada, mientras que en Arequipa el monitoreo es permanente debido a la activación de quebradas que afectan carreteras y centros poblados.

Calor extremo también preocupa en Lima y la selva

La alerta climática también alcanza a la capital. En Lima, las autoridades han advertido un incremento sostenido de las temperaturas, con registros que superan los promedios históricos para esta época del año.

En la selva peruana, los pronósticos indican temperaturas de hasta 34 grados Celsius, con una sensación térmica mayor debido a la alta humedad. El Indeci alertó que estas condiciones representan riesgos para la salud, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las instituciones científicas continúan evaluando el comportamiento del océano y la atmósfera para determinar si la intensidad del Fenómeno El Niño podría variar durante el resto del 2026. Mientras tanto, las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada y evitar zonas de riesgo.