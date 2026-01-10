Desde la noche del lunes, precipitaciones de fuerte intensidad se registran en distintas zonas del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), generando huaicos, desbordes de ríos y deslizamientos de tierra.

Cabe mencionar que esta emergencia ha provocado el aislamiento de varias comunidades en esta parte del país.

Uno de los principales impactos se presenta en la carretera que une Ayacucho con el VRAEM, donde los deslizamientos han bloqueado completamente el tránsito vehicular.

La vía San Francisco–Quínua–Ayacucho permanece cerrada y se ha recomendado a los transportistas no ingresar a la zona mientras continúan las labores para restablecer el acceso.

En la región Ayacucho, los distritos de Santa Rosa, San Francisco y Quínua figuran entre los más afectados por las lluvias. En Cusco, se reportan daños en el distrito de Kimbiri, donde vientos huracanados ocasionaron la destrucción de techos en varias viviendas.