El ingreso de agua a las instalaciones de la Divincri de Huaraz sorprendió a los efectivos policiales que se encontraban trabajando en el área de Extorsiones.
Las oficinas registraron filtraciones durante las intensas lluvias y la caída de granizo que afectaron la ciudad y el distrito de Independencia, en Áncash.
Otro de los espacios perjudicados fue el establecimiento de salud que funciona provisionalmente mientras se construye su local principal.
Las precipitaciones comenzaron durante la tarde del día anterior y continuaron durante más de dos horas, entre la tarde y la noche. Además de los locales públicos, las calles y pasajes de ambas jurisdicciones quedaron anegados, con acumulaciones de agua y formación de riachuelos.
La situación también complicó el desplazamiento de los transportistas de vehículos menores, entre ellos los mototaxistas, quienes tuvieron dificultades para circular por las vías inundadas.
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