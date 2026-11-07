El ingreso de agua a las instalaciones de la Divincri de Huaraz sorprendió a los efectivos policiales que se encontraban trabajando en el área de Extorsiones.

Las oficinas registraron filtraciones durante las intensas lluvias y la caída de granizo que afectaron la ciudad y el distrito de Independencia, en Áncash.

Otro de los espacios perjudicados fue el establecimiento de salud que funciona provisionalmente mientras se construye su local principal.

#EnVivo Fuertes lluvias acompañadas de granizo inundaron calles de Huaraz y afectaron instalaciones policiales y de salud. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/hrg1h9sE9w https://t.co/59DpTPSBa1 — Canal N (@canalN_) November 7, 2026

Las precipitaciones comenzaron durante la tarde del día anterior y continuaron durante más de dos horas, entre la tarde y la noche. Además de los locales públicos, las calles y pasajes de ambas jurisdicciones quedaron anegados, con acumulaciones de agua y formación de riachuelos.

La situación también complicó el desplazamiento de los transportistas de vehículos menores, entre ellos los mototaxistas, quienes tuvieron dificultades para circular por las vías inundadas.