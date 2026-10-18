La Policía Nacional del Perú, el Ejército del Perú y el Ministerio Público, ejecutaron un megaoperativo en la región Madre de Dios, logrando la detención de 13 presuntos miembros de la organización criminal “Los Guardianes de La Pampa”.

Los intervenidos estarían involucrados en delitos de homicidio, tenencia ilegal de armas de fuego y extorsión contra mineros informales, según las investigaciones.

Durante la intervención, las autoridades incautaron siete armas de fuego, municiones, cargadores abastecidos, ocho celulares, equipos de comunicación, chalecos antibalas y S/ 7.553 en efectivo. Además, intervinieron tres camionetas para realizar las verificaciones correspondientes como parte de las investigaciones.

Luego de la intervención, los detenidos fueron conducidos a la Dirección Antidrogas (Dirandro) para continuar con las investigaciones.

Las autoridades buscan determinar la responsabilidad de cada uno y establecer si hay más personas vinculadas con las actividades ilícitas de esta organización criminal.

#MadreDeDios | 𝐌𝐄𝐆𝐀𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐂𝐎𝐍𝐉𝐔𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐏𝐍𝐏, 𝐃𝐈𝐆𝐈𝐌𝐈𝐍 𝐘 𝐄𝐋 𝐄𝐉É𝐑𝐂𝐈𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐓𝐈𝐄𝐍𝐄 𝐀 𝟏𝟑 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐍𝐓𝐎𝐒 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐆𝐑𝐀𝐍𝐓𝐄𝐒 𝐃𝐄 “𝐋𝐎𝐒 𝐆𝐔𝐀𝐑𝐃𝐈𝐀𝐍𝐄𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐏𝐀𝐌𝐏𝐀” 📷 La Policía Nacional del Perú, en coordinación con la DIGIMIN, el Ejército del Perú y el Ministerio Público, ejecutaron un megaoperativo en Madre de Dios y detuvieron a 13 presuntos integrantes de la organización criminal “Los Guardianes de la Pampa”, investigada por delitos de extorsión, homicidio y tenencia ilegal de armas de fuego. Durante la intervención se incautaron siete armas de fuego, municiones, cargadores abastecidos, ocho celulares, equipos de comunicación, chalecos antibalas, dinero en efectivo por S/ 7553 y diversos objetos de interés para la investigación. Asimismo, fueron intervenidas tres camionetas para las verificaciones correspondientes. 📷 ¡Tu seguridad es nuestra prioridad! — Policía Nacional del Perú Oficial (@Policia_Peruana) October 17, 2026

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