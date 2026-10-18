La Policía Nacional del Perú, el Ejército del Perú y el Ministerio Público, ejecutaron un megaoperativo en la región Madre de Dios, logrando la detención de 13 presuntos miembros de la organización criminal “Los Guardianes de La Pampa”.
Los intervenidos estarían involucrados en delitos de homicidio, tenencia ilegal de armas de fuego y extorsión contra mineros informales, según las investigaciones.
Durante la intervención, las autoridades incautaron siete armas de fuego, municiones, cargadores abastecidos, ocho celulares, equipos de comunicación, chalecos antibalas y S/ 7.553 en efectivo. Además, intervinieron tres camionetas para realizar las verificaciones correspondientes como parte de las investigaciones.
Luego de la intervención, los detenidos fueron conducidos a la Dirección Antidrogas (Dirandro) para continuar con las investigaciones.
Las autoridades buscan determinar la responsabilidad de cada uno y establecer si hay más personas vinculadas con las actividades ilícitas de esta organización criminal.
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