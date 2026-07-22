Una paciente de 65 años fue sometida con éxito a una cirugía de alta complejidad en el Hospital III Iquitos de EsSalud, donde un equipo multidisciplinario logró extirpar un tumor gigante de aproximadamente 18 kilos alojado en su ovario izquierdo.

La asegurada, identificada con las iniciales D.C.C., acudió al establecimiento de salud tras notar un crecimiento progresivo de su abdomen desde los años posteriores a la pandemia. Inicialmente creyó que se trataba de un aumento de peso; sin embargo, decidió buscar atención médica al detectar una masa endurecida en el lado izquierdo del abdomen.

Diagnóstico permitió descartar un tumor maligno

Luego de realizar diversas evaluaciones especializadas, los médicos determinaron que la paciente presentaba una tumoración compleja dependiente del ovario izquierdo.

Tras los estudios correspondientes, el equipo de especialistas descartó que se tratara de un tumor maligno, por lo que programó la intervención quirúrgica para retirar la masa.

El jefe del Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital III Iquitos de EsSalud, Dr. Alfredo Moro Vásquez, explicó que durante la operación encontraron un tumor de grandes dimensiones que ocupaba prácticamente toda la cavidad abdominal.

“Pesaba aproximadamente 18 kilos. Tenía un componente sólido de cerca de 3 kilos y otro líquido de alrededor de 15 litros, que también fue extraído durante la cirugía. Además, la paciente presentaba un útero con miomas, el cual también fue retirado”, detalló el especialista.

Cirugía de alta complejidad duró cerca de dos horas

La intervención tuvo una duración aproximada de dos horas y fue realizada por un equipo multidisciplinario conformado por especialistas en ginecología, anestesiología, cardiología, laboratorio, enfermería y otras áreas asistenciales.

Actualmente, la paciente permanece hospitalizada y presenta una evolución favorable durante su proceso de recuperación.

El Dr. Moro destacó que este procedimiento evidencia la capacidad resolutiva del Hospital III Iquitos para atender casos de alta complejidad sin necesidad de derivar a los pacientes a establecimientos de salud de Lima.

Asimismo, señaló que el éxito del tratamiento también se sustentó en la capacidad del hospital para realizar un diagnóstico preciso que permitiera diferenciar un tumor benigno de uno maligno y ofrecer un tratamiento oportuno.

Especialistas recomiendan controles ginecológicos anuales

Tras este caso, el especialista exhortó a las mujeres a no descuidar los controles ginecológicos periódicos, ya que algunos tumores pueden desarrollarse durante años sin provocar síntomas importantes.

“Muchas veces los tumores pueden crecer sin causar molestias importantes. Los controles periódicos permiten detectarlos a tiempo y ofrecer un tratamiento adecuado antes de que representen un mayor riesgo para la salud”, concluyó el médico.