El Ministerio del Interior confirmó la detención de Ángel Marín Morón, conocido como “Negro Marín”, durante una intervención realizada en territorio español.
La operación se llevó a cabo en coordinación entre la Policía Nacional del Perú y la División contra la Ciberdelincuencia de Madrid, como parte de una investigación en curso.
De acuerdo con la información oficial, Marín Morón es investigado por su presunta participación en la organización denominada “Los Sanguinarios de la Construcción”.
Las autoridades lo vinculan con presuntas extorsiones cometidas en zonas comerciales como Gamarra, Unicachi y Las Malvinas, además de actividades ilícitas reportadas en distintos puntos de Lima y Callao.
El Ministerio del Interior señala que el detenido habría mantenido disputas con Eric Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, previamente capturado por las autoridades. En la información difundida, también se menciona su cercanía con Adán Lucano Cotrina, alias “El Jorobado”, quien actualmente se encuentra privado de libertad.
