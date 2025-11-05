El Poder Judicial (PJ) ordenó la ubicación y captura del excongresista César Combina, luego que no se presentó a la instalación de un juicio oral por presunta difamación.

La querella fue interpuesta por el exalcalde de Moche, César Fernández Bazán, después que César Combina -también frustrado precandidato presidencial por Avanza País- difundiera en redes sociales una supuesta resolución donde el burgomaestre designaba a Einer Gilbert Alva León, conocido como ‘Makanaky’, como gerente de Educación, Cultura, Juventud y Deportes.

Noticia en desarrollo...