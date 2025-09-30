A través de un pronunciamiento oficial, el Ministerio de Cultura exhortó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) a iniciar el proceso de sanción por los insultos racistas contra el futbolista Eryc Castillo, ocurridos durante el partido entre Cienciano del Cusco y Alianza Lima, disputado en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por el Torneo Clausura 2025.

Según el comunicado, este incidente se suma a otros recientes en el mismo estadio, como el de la semana pasada, en el que la futbolista Sashenka Porras habría sido víctima de comentarios racistas y actos de discriminación durante un partido frente a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco - UNSAAC Club de Fútbol Femenino.

El Ministerio de Cultura recordó que, según la Ley N.° 30037, que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos, y el Reglamento Único de Justicia de la FPF, todo espectador que cometa actos racistas puede ser sancionado con la prohibición de ingresar a cualquier escenario deportivo por un período de hasta dos años.

Además, como parte de las medidas de prevención, el Ministerio de Cultura ofreció a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) y al Club Cienciano del Cusco capacitaciones destinadas a fortalecer la política de tolerancia cero frente al racismo en el fútbol.

“Rechazamos rotundamente el acto de discriminación que deshumaniza a ciudadanos afrodescendientes por su color de piel. Invocamos a la hinchada a promover el respeto y la convivencia en las tribunas”, manifestó Gustavo Oré, director de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial del Mincul.

Asimismo, el Mincul también informó que convocará próximamente a los clubes de fútbol del Cusco para coordinar acciones conjuntas que fortalezcan la lucha contra el racismo.