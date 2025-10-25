El Ministerio de Salud (Minsa) dispuso el cierre temporal del laboratorio Nordic Pharmaceutical Company S.A.C. tras detectarse la presencia de la bacteria Ralstonia pickettii en un lote de medicamentos utilizados en pacientes en estado crítico.

La medida busca prevenir nuevos casos de infección vinculados al producto contaminado.

A través de un comunicado difundido en la red social X, la institución informó que se ha inmovilizado el 100 % del lote ABO25001 del medicamento Edetoxin, luego de confirmarse su contaminación bacteriana.

Según precisó el Minsa, el lote afectado estaba compuesto por 24 mil ampollas, de las cuales más de 20 mil (84 %) fueron recuperadas en las primeras 40 horas de la operación.

En la misma publicación, el ministerio señaló que se identificaron 28 casos de infección, aunque no se registraron fallecidos asociados al producto. Estas infecciones fueron detectadas en pacientes que recibieron el medicamento dentro de unidades hospitalarias.

El viceministro de Salud Pública, Ricardo Peña, aseguró que la situación se encuentra bajo control y aclaró que el fármaco involucrado “no se prescribe de forma ambulatoria, sino solo en unidades hospitalarias”.

Asimismo, destacó la rápida acción de los equipos técnicos del sector para contener el riesgo sanitario y evitar una mayor propagación de la bacteria.

El Minsa informó que se ha inmovilizado el 100 % del lote ABO25001 del medicamento Edetoxin y dispuesto el cierre temporal del laboratorio Nordic Pharmaceutical Company S.A.C., tras detectarse presencia de la bacteria Ralstonia pickettii.



De las 24 000 ampollas importadas, ya se… pic.twitter.com/dYMNvMbKBK — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) October 24, 2025