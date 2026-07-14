Como parte de la estrategia nacional de comunicación frente al Fenómeno El Niño, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció que la salud mental será incorporada como un eje de las acciones de prevención, preparación y respuesta dirigidas a la población.

Para definir los lineamientos de esta estrategia, la Oficina General de Comunicaciones del Minsa reunió a los equipos de comunicación de institutos especializados, direcciones y organismos del sector.

El objetivo es brindar información oportuna, reducir la desinformación y promover medidas de protección frente a los riesgos asociados al fenómeno climático.

Durante el proceso, el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi” (INSM “HD-HN”) aportó asistencia técnica para integrar el componente de salud mental en las campañas. Asimismo, especialistas de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (DIGERD), del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) y de la Oficina General de Comunicaciones analizaron el escenario epidemiológico y los retos para comunicar los riesgos de manera clara y basada en evidencia.

El INSM “HD-HN” resaltó la importancia de difundir mensajes sobre autocuidado emocional, resiliencia comunitaria y primeros cuidados psicológicos, debido a que las emergencias pueden incrementar el estrés, la ansiedad y otros problemas de salud mental.