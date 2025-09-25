El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, anunció que el Aeropuerto de Jaén (Cajamarca), volverá a operar el 29 de setiembre, tras casi tres años de inactividad. Además, informó que el aeropuerto de Caballococha reabrirá sus puertas en octubre de este año.

En una conferencia de prensa posterior a la sesión del Consejo de Ministros, César Sandoval dijo que se busca reactivar la conectividad aérea en el país. Como ejemplo, mencionó el aeropuerto de Jauja, que ya ha movilizado a más de 4,000 pasajeros semanales desde su reapertura.

El ministro enfatizó que esta mejora en la conectividad aérea busca optimizar la calidad de vida de los ciudadanos, generar ahorros y facilitar el comercio de productos a nivel nacional.

Plan Nacional Ferroviario

Adicionalmente, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se refirió al Plan Nacional Ferroviario. Anunció que se convocará a un proceso de construcción “gobierno a gobierno” para la primera ruta del plan, que conectará Lima e Ica, y que ya hay ocho países interesados en el proyecto.

También se espera la convocatoria para las rutas Lima-Barranca y Lima-Abancay.

Finalmente, el ministro informó sobre la próxima concesión de la ruta Huancayo-Huancavelica, conocida como el “Tren macho”, en colaboración con ProInversión.

Asimismo, César Sandoval adelantó que mañana convocará a una conferencia de prensa para dar detalles sobre irregularidades detectadas en proyectos de su sector, reafirmando el compromiso de la actual gestión contra la corrupción.