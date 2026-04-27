El Ministerio Público del Perú, a través de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Loreto – Nauta, participó en diligencias tras la retención de dos embarcaciones que transportaban crudo en la comunidad Providencia, ubicada en la cuenca del río Corrientes, en la provincia de Loreto.

Durante la intervención, se logró el rescate de tres de las cinco personas retenidas, mientras continúan las acciones para ubicar y liberar a los demás tripulantes.

Embarcaciones fueron retenidas en comunidad amazónica

De acuerdo con el Ministerio Público, las embarcaciones retenidas corresponden a una barcaza y un empujador, que transportaban crudo cuando fueron intervenidas por integrantes de una comunidad en el sector Providencia.

Personal fiscal se desplazó hasta la zona acompañado por efectivos de la Policía Nacional del Perú, con el objetivo de verificar la situación de las personas retenidas y garantizar el respeto de sus derechos fundamentales.

Las diligencias incluyeron la constatación policial de los hechos y la adopción de medidas legales para salvaguardar la integridad de los tripulantes afectados.

Investigan muerte de suboficial y agente herido

Como parte de las acciones posteriores a la intervención policial, el Ministerio Público solicitó apoyo a personal fiscal de Iquitos para realizar diligencias complementarias.

Entre ellas se encuentran:

La necropsia de ley de un suboficial policial fallecido

de un suboficial policial fallecido La evaluación médico-forense de otro agente que resultó herido

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias de los hechos y determinar responsabilidades conforme a la ley.