En modo alerta. Después de casi cuatro meses, el Perú volvió a registrar en un día casi cien decesos a causa del nuevo coronavirus, un panorama que no se visualizaba desde setiembre del año pasado, según la Sala Situacional COVID-19 Perú del Ministerio de Salud (Minsa).

Este escenario se suma a la advertencia hecha por los expertos sobre el aumento de casos confirmados y el nivel de ocupación de camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) a nivel nacional, reportados por este diario en los últimos días.

Entre setiembre del 2020 y lo que va de este mes se produjo el inicio de la Fase 4 de la reactivación económica con al reanudación de actividades comerciales, culturales y de servicios; además de un mayor relajamiento en el cuidado de la población frente a la pandemia, sobre todo en el marco de las fiestas de fin de año.

Al cierre de esta edición, el sector Salud informó que 68 fallecimientos por el COVID-19 fueron registrados ayer sábado por la Sala Situacional.

Otra vez, las cifras advierten de un eventual panorama crítico si el aumento progresivo del virus no es contenido.

EVOLUCIÓN. El último viernes, el Minsa reportó 96 decesos por el nuevo coronavirus en un día, cifra que supera las 58 muertes registradas en la víspera.

Durante el mes de setiembre del año pasado, el Perú vivió la disminución en el número de víctimas mortales de la COVID-19. Ello, debido a que durante este periodo pasó de tener 151 decesos en un día a cerrar el mes con solo 67.

El mismo viernes 8, la Sala Situacional dio a conocer que la cantidad de ciudadanos infectados fue de 2,781, del total de 14,535 personas muestradas. Con ello, el índice de positividad se ubicó en 19%, siendo el porcentaje más elevado visto desde octubre.

Mientras el reporte de ayer mostró que la tasa fue de 14%.

Durante la primera semana de enero, el promedio de este indicador fue 12,5%, con alrededor de 1,650 casos positivos al día.

Respecto a los datos de la última semana de diciembre, el Minsa ha registrado una disminución en la cantidad de pruebas de descarte (moleculares y rápidas) realizadas a nivel nacional.

Por otro lado, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) muestra un incremento progresivo en el número total de muertes entre 485 y 510 en el país, frente a las 428 reportados al día al cierre del 2020.

LECTURA. En diálogo con Correo, el exjefe del Instituto Nacional de Estadística (INEI) Farid Matuk estimó que, entre la infección de COVID-19 de una persona y la muerte por esta enfermedad, hay un período de 19 días.

Matuk explicó que el rebrote del virus tuvo como pico la Navidad, cuando se reencontraron las familias en diferentes hogares, un evento que, a su juicio, se sumó a las marchas contra el régimen de Manuel Merino, en noviembre, y las protestas por la ley agraria en el norte y sur del país.

“Si el pico de infecciones ocurrió el 25 de diciembre y son 19 días entre la infección (grave) y el deceso, tenemos que entre el 13 y la quincena de enero sucederá el pico de muertes. En mi opinión, en esa fecha tenemos el pico de ese rebrote”, explicó Matuk.

Asimismo, criticó que la medición actual de casos que realiza el Gobierno no es el indicado para una mejor toma de decisiones para controlar la pandemia. “El sistema de medición, paradójicamente, no mide nada, porque los casos positivos llegan después de que se produce un rebrote de fallecimientos en el Sinadef”, dijo Matuk.

CRECE CONTAGIOS. Por su parte, el científico en computación y voluntario en Open Covid, Ragi Burhum, sostuvo que el Perú registra actualmente un incremento de contagios en diversas regiones, que todavía no ha sido contenido.

Entre los departamentos que registran un aumento importante de casos confirmados están Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, La Libertad.

La situación se presenta leve en Amazonas y Huánuco, Ica, Pasco, entre otras zonas.

“Lo que está sucediendo es claro. Le estamos llamando rebrotes a los aumentos que estamos viendo, lo que sucede es que estos rebrotes no se están conteniendo. No me gusta meterme en términos de semántica de si es segunda ola o rebrote, pero lo que se está viendo es un incremento en diferentes ciudades”, indicó en diálogo con Correo.

Sostuvo que la situación actual que vive el país frente a la pandemia no se compara con lo experimentado a mediados del año pasado o en los puntos más críticos de la crisis sanitaria, pero exhortó a la población a mantenerse alerta y cumplir con las medidas para evitar el contagio del virus: “Estos puntos críticos fueron tan brutales que tampoco podemos esperar a llegar a los mismos números, pero eso no significa que no hay un aumento en defunciones o que no hay un grado de preocupación”.

