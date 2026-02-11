Un trágico hecho ocurrió en la ciudad de Huaraz, región Áncash, donde una mujer murió luego de prenderse fuego en plena vía pública.

La víctima fue identificada como Yeny Mayed Norabuena Durán, quien horas antes había acudido al Hospital Víctor Ramos Guardia, establecimiento del Ministerio de Salud, por un cuadro de ansiedad severa.

Atención previa en hospital

De acuerdo con la directora del nosocomio, María Tadeo Manrique, la paciente ingresó por el área de emergencia y fue evaluada por el personal médico.

Según explicó, se activaron los protocolos correspondientes y fue derivada a una interconsulta con la especialidad pertinente. Mientras esperaba el trámite, la mujer —en medio de una crisis emocional— decidió retirarse voluntariamente, hecho que quedó registrado en el establecimiento.

Hecho ocurrió en el sector Challhua

En horas de la tarde, Yeny Mayed Norabuena Durán se dirigió a la zona posterior del terminal de Challhua, donde se roció combustible y se prendió fuego.

Personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarla y dieron aviso a la Policía y al serenazgo, quienes la trasladaron de emergencia al mismo hospital.

En el establecimiento informaron que presentaba quemaduras de tercer grado en más del 90 % del cuerpo, por lo que se coordinó su traslado al Hospital II de Huaraz, perteneciente a EsSalud.

Pese a los esfuerzos del equipo médico, el fallecimiento se confirmó pocas horas después.

Investigación y llamado a revisar atención en salud mental

La Defensoría del Pueblo solicitó investigar si la atención brindada en el hospital fue oportuna y adecuada, especialmente considerando que la paciente había acudido en busca de ayuda por un cuadro emocional crítico.

El caso ha puesto en debate la atención en salud mental y la necesidad de reforzar el acompañamiento y seguimiento a personas que atraviesan crisis emocionales.

El Hospital Víctor Ramos Guardia reiteró que actuó conforme a los protocolos médicos vigentes y que colaborará con las diligencias para esclarecer lo ocurrido.