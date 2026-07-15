La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene el estado de Alerta de El Niño Costero en el Perú.

Según el Comunicado Oficial ENFEN N.° 12-2026, publicado el 26 de junio, el evento se extendería hasta el verano de diciembre de 2026 a marzo de 2027. La entidad proyectó una magnitud fuerte hasta octubre y moderada en noviembre.

Para el verano de 2027, ENFEN estimó una probabilidad de 48% de que el evento alcance una magnitud fuerte y de 46% de que sea moderado.

Prevención frente a lluvias, inundaciones y huaicos

Ante este escenario, las familias deben reforzar sus medidas de prevención frente a posibles lluvias intensas, inundaciones y huaicos, especialmente en viviendas ubicadas cerca de ríos, quebradas o zonas con antecedentes de emergencias.

La preparación continúa siendo un desafío en el país. De acuerdo con el Índice de Resiliencia elaborado por Pacífico Seguros, Ipsos Perú y el Banco de Ideas Credicorp, el 37% de los encuestados manifestó sentirse preparado para enfrentar un desastre, aunque solo el 6% contaba realmente con las capacidades evaluadas por el estudio.

“El Niño Costero es un recordatorio de que convivimos con riesgos climáticos que pueden afectar tanto a las personas como a sus hogares”, señaló Verónica Aita De Marzi, gerente de Seguros Personales de Pacífico Seguros.

La ejecutiva sostuvo que, aunque el fenómeno no puede evitarse, sus consecuencias pueden reducirse mediante acciones anticipadas que faciliten la respuesta y recuperación de las familias.

1. Identifica los riesgos dentro y fuera de la vivienda

La primera recomendación es inspeccionar el estado de los techos, paredes, canaletas, desagües y sistemas de drenaje. La revisión permitirá detectar filtraciones, grietas, obstrucciones o puntos vulnerables antes de una lluvia intensa.

Las personas que viven cerca de una quebrada, un río o un área con antecedentes de inundaciones o huaicos deben identificar las rutas de evacuación y mantenerse atentas a las alertas de las autoridades.

2. Prepara un plan familiar de emergencia

Cada hogar debe definir qué hará en caso de una evacuación. El plan debe incluir rutas seguras, puntos de encuentro y números de contacto para comunicarse cuando los integrantes de la familia se encuentren separados.

También se recomienda preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, una linterna, una radio portátil, medicamentos, artículos de higiene y copias de documentos importantes.

La ubicación de la mochila debe ser conocida por todos los miembros del hogar y mantenerse en un lugar de fácil acceso.

3. Protege documentos y equipos importantes

Los documentos personales, contratos, certificados y otros archivos relevantes deben guardarse dentro de bolsas o contenedores impermeables, en zonas elevadas y alejadas de posibles filtraciones.

También es recomendable conservar copias digitales en un servicio seguro de almacenamiento o en un dispositivo externo. Los equipos electrónicos deben desconectarse y trasladarse a lugares altos cuando exista riesgo de ingreso de agua.

4. Revisa las coberturas del seguro del hogar

Quienes cuentan con un seguro para vivienda deben revisar las condiciones de su póliza y confirmar si contempla daños ocasionados por lluvias intensas, inundaciones, desbordes o huaicos.

La cobertura, las exclusiones, los deducibles y el procedimiento para reportar un siniestro pueden variar según el producto contratado. Por ello, la recomendación es consultar directamente con la aseguradora antes de una emergencia.

“Revisar el estado de la vivienda, contar con un plan de acción y, para quienes tienen un seguro, conocer las coberturas de sus pólizas son medidas que pueden ayudar a reducir el impacto de una eventualidad”, indicó Aita De Marzi.