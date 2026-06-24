La Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó que el próximo 15 de julio realizará el pago del Beneficio Complementario Minero correspondiente al ejercicio 2025, conocido como Bono Minero.

Este beneficio económico está dirigido a pensionistas de jubilación, invalidez, viudez y orfandad que forman parte de los regímenes minero, metalúrgico y siderúrgico y que califican como beneficiarios del Fondo Complementario de Jubilación Minera, Metalúrgica y Siderúrgica (FCJMMS).

¿Quiénes recibirán el Bono Minero?

El Bono Minero está destinado a trabajadores retirados que desarrollaron actividades consideradas de alto riesgo y perciben una pensión bajo la Ley N.° 25009 del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) o la Ley N.° 27252 del Sistema Privado de Pensiones (SPP).

La finalidad de este beneficio es complementar los ingresos de los pensionistas durante su etapa de retiro.

Cómo se realizará el pago

La ONP precisó que los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones que reciben su pensión mediante depósito bancario recibirán el Bono Minero en la misma cuenta donde habitualmente cobran su prestación mensual.

En el caso de los beneficiarios que cobran su pensión a domicilio, el bono será entregado junto con la pensión correspondiente a agosto de 2026, siempre que hayan solicitado previamente esta modalidad ante la entidad.

La institución recordó que quienes no comunicaron su elección de pago domiciliario hasta el 28 de mayo de 2026 recibirán el depósito mediante una cuenta de ahorros del Banco de la Nación el próximo 15 de julio.

Pensionistas del sistema privado

Para los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, el beneficio será abonado en la misma cuenta utilizada para el pago del Bono Minero del año anterior.

Los nuevos beneficiarios podrán obtener información sobre la modalidad de pago llamando a la central ONP Te Escucha al (01) 634-2222 o acudiendo a los centros de atención durante la primera semana de julio.

Beneficio creado para complementar las pensiones

La ONP recordó que este apoyo económico fue establecido mediante la Ley N.° 29741, con el objetivo de complementar los ingresos de quienes trabajaron en actividades mineras, metalúrgicas y siderúrgicas.

La medida busca contribuir al bienestar económico de los pensionistas que desempeñaron labores consideradas de riesgo durante su vida laboral.