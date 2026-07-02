La Oficina de Normalización Previsional (ONP), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), iniciará este martes 7 de julio el pago de las pensiones correspondientes al mes de julio para 790.556 pensionistas en todo el país.

Como parte del proceso, 649.203 pensionistas del régimen general recibirán, además de su pensión mensual, una pensión adicional, conocida como la gratificación por Fiestas Patrias, beneficio que se entrega en julio a quienes cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Los beneficiarios podrán retirar el dinero en agencias bancarias, cajeros automáticos y agentes autorizados cercanos a sus domicilios, de acuerdo con el cronograma establecido por la ONP.

Cronograma de pago por apellido

Los depósitos de las pensiones del régimen general se realizarán de la siguiente manera:

Martes 7 de julio: apellidos paternos de la A a la C .

apellidos paternos de la . Miércoles 8 de julio: apellidos paternos de la D a la L .

apellidos paternos de la . Jueves 9 de julio: apellidos paternos de la M a la Q .

apellidos paternos de la . Viernes 10 de julio: apellidos paternos de la R a la Z.

Pago para otros regímenes

La ONP informó que el lunes 13 de julio se efectuará el depósito para 75.599 pensionistas pertenecientes a:

Régimen Decreto Ley N.º 20530 .

. Pensiones por encargo.

Régimen 18846 .

. Régimen Especial Pesquero.

Pensionistas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

¿Quiénes no reciben la gratificación?

La entidad recordó que, de acuerdo con el Decreto Supremo N.º 282-2021-EF, los pensionistas que perciben una pensión proporcional, otorgada a quienes acreditaron al menos 10 años de aportes, no reciben gratificaciones durante los meses de julio y diciembre.

Recomendaciones para retirar la pensión de forma segura

Ante el incremento de movimientos bancarios por Fiestas Patrias, la ONP recomendó a los pensionistas:

Retirar únicamente el dinero que necesiten en los próximos días.

Acudir, de ser posible, acompañados por un familiar o persona de confianza.

Solicitar ayuda solo al personal identificado del banco.

Guardar el dinero antes de salir de la agencia y evitar contarlo en lugares públicos.

Cubrir el teclado al ingresar la clave y proteger la tarjeta bancaria.

No aceptar ayuda de desconocidos ni cambiar billetes con terceros.

Canales de atención

La ONP recordó que los pensionistas pueden comunicarse con el servicio “ONP Te escucha” llamando al teléfono (01) 634-2222, opción 1, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:30 p. m., para resolver consultas sobre el proceso de pagos.