La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) informó que presentará una impugnación contra los montos fijados para la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El gremio comunicó su decisión tras la aprobación de la TUUA de Transferencia del terminal Jorge Chávez por parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) en sesión extraordinaria. La tarifa, que entrará en vigor el próximo 7 de diciembre, se fijó en US$10,05 para pasajeros de vuelos internacionales y US$6,32 para vuelos nacionales.

Verónica Zambrano, presidenta de Ositran, señaló que es “correcto” que la AETAI como “interesados”, presente un “recurso de reconsideración o apelación” sobre la TUUA de transferencia si lo considera necesario. Asimismo, indicó que la institución que dirige está “abierta” a escucharlos.

“Nosotros estamos abiertos, como siempre, a escucharlos y atender sus demandas. Eso es algo que siempre hemos hecho. Además, quiero resaltar que, en este procedimiento, ellos han tenido una participación muy activa, los hemos escuchado, hemos analizado todos sus argumentos y eso también es parte de la decisión que se ha tomado y que está dentro de los considerandos de la resolución”, declaró a RPP.

Zambrano aclaró además que la tarifa para los pasajeros de vuelos internacionales será de US$11,85, incluyendo el impuesto general a las ventas (IGV). En cuanto a los vuelos nacionales, señaló que Lima Airport Partners (LAP) ya informó que no se cobrará este monto.

“[La tarifa] es muy cercana a lo que ya existía antes, es un poco más baja, que habíamos fijado de US$ 10.74, y que con IGV era US$12.67. Esta es la internacional. De la nacional ya no cabe mucho conversar porque existe un interés entre el Estado peruano y el concesionario de que esto ya no se pague. En sus comunicados, que han sido públicos, incluso en el de ayer de LAP, claramente se señala que esa tarifa ni siquiera la van a cobrar el 7 [de diciembre]. Entonces, la nacional, digamos de cierta forma, ya está solucionado el problema”, agregó.

La titular de Ositran también se refirió a si el cobro de la TUUA de transferencia en el Aeropuerto Jorge Chávez podría impactar en el turismo en el Perú. Sobre ello, Zambrano señaló que esta evaluación debe ser realizada por distintos sectores del Estado.

“Ese es el análisis que tiene que hacer el Estado peruano a través de otros sectores porque esto es transversal; tiene que ver con Mincetur, el MTC y el MEF. Hacer el análisis y si esto realmente impacta la conectividad o negativamente al Estado, a lo que nosotros queremos promover de turismo, etc. Tiene que analizarse entonces que, si la decisión que se tomó hace 13 años de incorporar este pago, realmente seguiría siendo válida el día de hoy. Para eso lo que tendrían que hacer es hacer este análisis y definir si corresponde compensar al concesionario de alguna u otra forma y no cobrarlo”, expresó.