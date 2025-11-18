La jueza paraguaya Clara Ruiz Díaz aprobó la extradición de Erick Luis Moreno Hernández, conocido como alias “El Monstruo”, requerido por el sistema judicial peruano por delitos vinculados al homicidio, el sicariato y la extorsión.

La resolución señala que el traslado deberá ser coordinado entre las autoridades diplomáticas y policiales de ambos países. Además, establece que el Perú solo podrá procesarlo por los delitos mencionados en la solicitud, en aplicación del principio de especialidad, y no podrá enviarlo a un tercer país sin autorización expresa de Paraguay.

Las instituciones involucradas (la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, la Cancillería peruana, la Policía Nacional e Interpol) ya fueron notificadas sobre el fallo.

Como parte del proceso, el Perú debe remitir el itinerario y la relación del personal responsable del traslado antes de que se ejecute el operativo.

Aunque la decisión judicial ya está emitida, todavía no es definitiva. La defensa de Moreno Hernández tiene cinco días para presentar una apelación.