El periodista Manuel Calloquispe, recibió amenazas de muerte por investigar la minería ilegal en Madre de Dios, específicamente en La Pampa, uno de los epicentros de esta actividad ilícita.

“No me siento protegido, trato de ponerle fuerza para seguir”, indicó el hombre de prensa. Como se sabe, el Ministerio del Interior dispuso medidas de seguridad especiales para proteger al periodista Manuel Calloquispe.

En un audio intimidatorio, un sujeto identificado como Alver Carranza Fernández, primo del cabecilla de la organización criminal “Los Guardianes de La Trocha”, advirtió que atentarían contra su vida y la de sus hijos, incluso mencionando que cuentan con la ficha Reniec de sus familiares, lo que agrava la gravedad de la amenaza.

“No me estés publicando nada de La Pampa… Te vas a morir, ya sabes por qué te estoy llamando”, se escucha en audio a Alver Carranza Fernández, primo de Edison Fernández Pérez, alias ‘Chili’ y cabecilla de la organización criminal ‘Los Guardianes de La Trocha’

Manuel Calloquispe , colaborador de Latina, relató en entrevista en “Punto Final” que, a pesar de sentir miedo y querer llorar, decidió publicar la amenaza para visibilizar el peligro que enfrentan los periodistas que investigan estas redes criminales.

“Quería llorar y dije tengo que publicarlo, porque sino, ¿quién lo va hacer?” , refirió en el dominical.

Indicó que su familia ya se ha retirado de la región por seguridad y él reconoce que no se siente protegido plenamente, aunque intenta mantenerse fuerte para continuar con su labor.

Y es que esta no es la primera vez que ha sido víctima de hostigamientos; ha sufrido robos de equipos y otras intimidaciones desde hace años.

Las autoridades, incluyendo el Ministerio del Interior, ordenaron un resguardo policial con patrullaje y vigilancia permanente para proteger al periodista y su entorno.

Sin embargo, aún se espera una respuesta más efectiva para garantizar su seguridad completa y la de otros periodistas en situación similar.

Organizaciones como el Instituto Prensa y Sociedad y la Asociación Nacional de Periodistas han exigido acciones urgentes para proteger a Calloquispe y otros comunicadores en riesgo debido a la minería ilegal y el poder de las mafias en la Amazonía peruana.