El Gobierno del Perú informó que viene monitoreando la situación en Venezuela tras los fuertes terremotos registrados en ese país y anunció que ha puesto a disposición ayuda humanitaria para contribuir a la atención de las necesidades generadas por la emergencia.

A través de un pronunciamiento difundido por la Cancillería peruana en la red social X, el Ejecutivo señaló que mantiene seguimiento a la evolución de los acontecimientos y a las acciones desplegadas por las autoridades venezolanas.

El Perú viene monitoreando la situación que viene enfrentando Venezuela luego de ocurrido los fuertes sismos en ese país y le ha ofrecido ayuda humanitaria para apoyar en la atención de las urgentes necesidades generadas por este desastre.



El Gobierno del Perú expresa sus más… — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 25, 2026

Condolencias por las víctimas del desastre

En su mensaje, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó sus condolencias por las personas fallecidas a consecuencia de los movimientos sísmicos.

“El Gobierno del Perú expresa sus más sentidas condolencias por las vidas perdidas, reitera su profunda solidaridad con el pueblo venezolano y hace votos por la pronta recuperación de los heridos y las zonas afectadas”, indicó la Cancillería.

Asimismo, precisó que el apoyo ofrecido busca contribuir a la atención de las urgentes necesidades surgidas tras el desastre natural.

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Se suma a la respuesta internacional

El pronunciamiento peruano se suma a las muestras de solidaridad expresadas por diversos gobiernos y organismos internacionales que han anunciado asistencia humanitaria, equipos de rescate y apoyo logístico para enfrentar las consecuencias de los terremotos en Venezuela.

En las últimas horas, países de América, Europa y Asia, además de organismos multilaterales, han manifestado su disposición de colaborar con las labores de emergencia y reconstrucción.