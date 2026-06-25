El Gobierno del Perú informó que viene monitoreando la situación en Venezuela tras los fuertes terremotos registrados en ese país y anunció que ha puesto a disposición ayuda humanitaria para contribuir a la atención de las necesidades generadas por la emergencia.
A través de un pronunciamiento difundido por la Cancillería peruana en la red social X, el Ejecutivo señaló que mantiene seguimiento a la evolución de los acontecimientos y a las acciones desplegadas por las autoridades venezolanas.
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Condolencias por las víctimas del desastre
En su mensaje, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó sus condolencias por las personas fallecidas a consecuencia de los movimientos sísmicos.
“El Gobierno del Perú expresa sus más sentidas condolencias por las vidas perdidas, reitera su profunda solidaridad con el pueblo venezolano y hace votos por la pronta recuperación de los heridos y las zonas afectadas”, indicó la Cancillería.
Asimismo, precisó que el apoyo ofrecido busca contribuir a la atención de las urgentes necesidades surgidas tras el desastre natural.
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Se suma a la respuesta internacional
El pronunciamiento peruano se suma a las muestras de solidaridad expresadas por diversos gobiernos y organismos internacionales que han anunciado asistencia humanitaria, equipos de rescate y apoyo logístico para enfrentar las consecuencias de los terremotos en Venezuela.
En las últimas horas, países de América, Europa y Asia, además de organismos multilaterales, han manifestado su disposición de colaborar con las labores de emergencia y reconstrucción.