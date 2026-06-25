Cuando a Jenny Espinosa le diagnosticaron cáncer de páncreas, los médicos le dieron apenas un mes de vida. Con un hijo de apenas un año y medio, decidió buscar una segunda oportunidad y viajó desde Cusco hasta Lima para continuar su tratamiento.

Catorce años después, su historia se ha convertido en uno de los casos más emblemáticos del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud y en el reflejo de los avances alcanzados por sus especialistas en el manejo de una de las enfermedades oncológicas más complejas.

Una lucha contra uno de los cánceres más agresivos

Natural del distrito de Maras, en Cusco, Jenny recuerda que tras recibir el diagnóstico fue desahuciada en su ciudad natal.

“Me dijeron que solo me quedaba esperar mis últimos días, pero decidí luchar por mi vida”, relató.

En Lima encontró atención especializada en el Hospital Almenara, donde el doctor Gustavo Reaño, médico asistente del Servicio de Cirugía de Páncreas, lideró junto a un equipo multidisciplinario el tratamiento de su enfermedad.

El caso requirió varias intervenciones de alta complejidad. Inicialmente se le practicó una pancreatectomía distal. Posteriormente, ante la recurrencia del tumor, fue sometida a una operación de Whipple y más adelante a una hepatectomía.

Cada procedimiento estuvo acompañado por un seguimiento clínico permanente y una evaluación detallada que permitió detectar riesgos y actuar oportunamente frente a posibles complicaciones.

Investigación científica que marca un referente regional

La experiencia acumulada por el equipo médico forma parte de una investigación desarrollada durante quince años sobre 414 pacientes sometidos a cirugías por cáncer de páncreas.

Los resultados fueron publicados en la revista científica especializada HPB Journal y permitieron identificar las principales complicaciones postoperatorias asociadas a este tipo de intervenciones.

Según EsSalud, los hallazgos contribuyeron a establecer mecanismos de vigilancia y respuesta temprana que reducen significativamente la mortalidad relacionada con cirugías pancreáticas complejas.

“El estudio nos permite medir nuestros resultados con estándares comparables a los mejores centros especializados del mundo”, explicó el doctor Gustavo Reaño.

El ‘Monte Everest’ de las cirugías

El especialista destacó que la cirugía pancreática es considerada una de las más difíciles dentro de la práctica médica.

“La cirugía pancreática es considerada el ‘Monte Everest’ de las cirugías por su enorme dificultad técnica. Si no investigamos, no sabemos si estamos teniendo éxito o fracasando”, señaló.

Durante una de las intervenciones más delicadas, Jenny permaneció en estado crítico. La paciente recuerda haber escuchado la voz de su médico alentándola mientras permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos.

“Sentí que me iba. Escuché la voz de mi doctor diciéndome: ‘No me abandones, tenemos que salir de esto’”, relató emocionada.

Una nueva oportunidad de vida

Actualmente, Jenny Espinosa trabaja como contadora en el Instituto Peruano del Deporte (IPD) en Cusco y lleva una vida activa junto a su familia.

Su historia representa el impacto que pueden tener la investigación científica, la innovación médica y el trabajo multidisciplinario en pacientes diagnosticados con enfermedades de alta complejidad.

Además, pone en valor el trabajo realizado por los especialistas del Hospital Almenara, considerado uno de los principales centros de referencia para la cirugía pancreática en el país y la región.