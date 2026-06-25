Con el sismo de magnitud 3.8 registrado la mañana de este jueves en la región Tumbes, el Perú alcanzó un total de 379 movimientos telúricos en lo que va del 2026, de acuerdo con los reportes del Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El evento ocurrió a las 10:22 a.m., tuvo una profundidad de 43 kilómetros y fue reportado mediante el boletín IGP/CENSIS/RS 2026-0379.

Horas antes, el IGP también informó sobre un sismo de magnitud 4.0 registrado al sur de Chulucanas, en la región Piura.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0379

Fecha y Hora Local: 25/06/2026 10:22:54

Magnitud: 3.8

Profundidad: 43km

Latitud: -3.98

Longitud: -80.56

Intensidad: III Zorritos

Referencia: 36 km al S de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbeshttps://t.co/Fw4KUF6TYe — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) June 25, 2026

Alta actividad sísmica es parte de la dinámica del país

El registro de 379 sismos en poco menos de seis meses confirma la intensa actividad tectónica que caracteriza al territorio peruano.

Esta dinámica responde al proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, fenómeno geológico que ubica al Perú dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta.

Los especialistas del IGP recuerdan que la ocurrencia frecuente de movimientos telúricos forma parte del comportamiento natural del territorio y no representa, por sí sola, un indicio de que vaya a ocurrir un terremoto de gran magnitud.

Los sismos más fuertes del año

Entre los eventos de mayor magnitud registrados durante el 2026 figura el sismo ocurrido el 1 de abril en la región San Martín, cuya magnitud alcanzó 5.9, según diversos registros sísmicos.

Otro movimiento importante se produjo el 8 de enero en la región Amazonas, con una magnitud de 5.6 y epicentro cerca de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui.

Asimismo, durante mayo se registró un sismo de magnitud 6.1 en la región Ica, considerado hasta ahora el de mayor impacto del año, ya que dejó una persona fallecida, varios heridos y daños materiales.

Los eventos con mayor intensidad percibida

La magnitud mide la energía liberada por un sismo, mientras que la intensidad refleja cómo fue percibido por la población y los efectos ocasionados en superficie.

Uno de los movimientos con mayor intensidad registrada este año ocurrió el 6 de junio frente a la costa del Callao, con magnitud 4.8, siendo sentido con intensidad III en Lima Metropolitana y el Callao.

También sobresalen sismos ocurridos en Áncash, Amazonas y Piura, donde la intensidad alcanzó niveles entre III y IV de la escala de Mercalli Modificada, sin generar daños de consideración.

Abril fue uno de los meses con mayor actividad

Los boletines mensuales del IGP muestran que solo durante abril se reportaron 62 sismos con epicentros localizados tanto en el borde occidental como dentro del territorio peruano.

La distribución de estos eventos confirma el comportamiento permanente de la actividad sísmica en el país.

IGP e Indeci reiteran recomendaciones de prevención

Ante la constante ocurrencia de movimientos telúricos, el Instituto Geofísico del Perú y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortan a la población a mantener una cultura permanente de prevención.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Identificar zonas seguras dentro de viviendas y centros de trabajo.

Contar con una mochila de emergencia equipada.

Participar en simulacros de evacuación.

Elaborar un plan familiar de respuesta ante sismos.

Los especialistas recuerdan que la preparación es la principal herramienta para reducir riesgos frente a un eventual terremoto de gran magnitud.